Вчера узнал, что правительство открывает штаб спасения промышленности. Только волнуюсь, не закралась ли ошибка? Это точно про спасение промышленности? Или спасение от промышленности?

Приведу только один наглядный пример, который хорошо иллюстрирует год 2019-й (и не только).

В Кременчуге есть Крюковский вагоностроительный завод. Прибыльное предприятие с оборотом под 4 млрд.грн. в год и с 7850 сотрудников.

В 2012 г. они пролетели мимо заказа в 300 млн.$ на поезда на Евро-2012. Тогда решили взять 10 электропоездов Hyundai Rotem, которые были на 30% дороже наших и вдобавок непрерывно ломались. Весь мир умирал со смеху от наших чиновников.

И это при том, что эксплуатировались они только на участках, где отсутствовали пиковые скачки напряжения.

Потом, конечно, за семь лет эксплуатации их потихоньку "довели до ума" и количество поломок сократилось. За это время КВРЗ произвел два электропоезда Тарпан, которые нещадно эксплуатируются на самых рискованных по стабильности электрообеспечения участках и хорошо себя показали.

Добавлю, что показатель отказов (на один поезд на 1000 км. пробега) у Тарпана - 1,6 , а у HRCS2 - 2,04.

При этом стоимость обслуживания и ремонта на 1000 км. у Тарпана 1904$, а у HRCS2 - 3702$!

Ну и понятно, цена. У корейцев она 30 млн.$ за поезд, у КВРЗ - 22 млн.! При локализации в 65% (импортные там только двигатели, остальное все наше)!

А теперь самое интересное:

Пресслужба Мининфрастуктуры осенью этого года радостно сообщила всем, что заинтересована в продолжении сотрудничества с компанией ...Hyundai Rotem и планирует с ней развитие и модернизацию подвижного состава УЗ. Но забавно, что с КВРЗ никакие переговоры не ведутся! Руководство завода уже и письма писало то министру Владиславу Криклию, то президенту, но в отличие от корейцев общаться с ними до сих пор никто пока не собирается. Занавес...

А нужно все-то, если не рамочный договор, то честный тендер с одинаковыми для всех требованиями.

Считаю, что сырьевая экономика в долгосрочной стратегии - это проклятие для государства, ведь сырьевые страны не бывают богатыми! Не спасут нас ни новые ТРЦ, ни развивающаяся сфера услуг, ни замечательный ресторанный бизнес, ни Икеа, которая уже 10 лет "ну вот-вот"! Только развитая промышленность и производство сделают страну богатой! Если Украина утратит промышленность, то она утратит и людей! Если власть не понимает эту важнейшую стратегическую взаимосвязь, то мы обречены оставаться самой бедной страной Европы и всегда будем под угрозой сохранения государственности.

Как с рекордным уже превышением импорта над экспортом Премьер планирует 40% рос экономики за 5 лет и 50 млрд.$ инвестиций? Где стратегия экономического развития? Пока только слышим очередное голословно-риторическое "как помочь отечественному производителю", желательно при этом ничего у него не закупая...

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