Працівників можуть зобов’язати інформувати роботодавців про зміну місця проживання

Олександр Даниленко Ринки та компанії 19:11, 17.11.2020

Працівників підприємств можуть зобов’язати інформувати роботодавців про зміну місця проживання. Це передбачено законопроектом № 4370 внесеним до Верховної ради 12 листопада.

Так, фізичні особи – платники податків, які є працівниками, незалежно від організаційно-правових форм підприємства, будуть зобов’язані подавати роботодавцю відомості про зміну податкової адреси протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними Мінфіном.

Зі свого боку роботодавці повинні будуть перераховувати ПДФО за місцем податкової реєстрації такого платника, а не за місцем своєї реєстрації чи реєстрації відокремленого підрозділу. Зазначені зміни запроваджуються у зв'язку із проведенням реформи децентралізації та оновлення системи формування доходів місцевих бюджетів.

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Економіка Ринки та компанії

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