Пранкер "Джокер" оприлюднив листування з мером Чернігова Владиславом Атрошенком, зроблене нібито від імені голови Офісу президента Андрія Богдана.

Вони обговорювали скандального нардепа Антона Полякова, який напередодні "злив" аудіозапис розмови колишніх однопартійців із начальником поліції Кривого Рогу. А ще – забудовника Максима Микитася.

Фейковий "Богдан" цікавився, хто є покровителем Полякова. Атрошенко відповів, що він до нього стосунку не має, а версію про зв'язок "розганяють СБУшники".

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"Упевнений, що це чмо нічиїм бути не може. Він – ненормальний", – написав вигаданому Богдану Атрошенко.

"Якщо не твій, значить Бенін", – зробив висновок "Богдан".

"Богдан" поцікавився, який компромат є на Полякова у мера. Той відповів, що стикався з ним лише у питанні щодо депутатської приймальні і щодо незаконної реклами, яку нібито просив не знімати Поляков.

Тим не менш, "Богдан" попросив Атрошенка зібрати на Полякова компромат і принести папку до приймальні в Офісі президента. У відповідь мер попросив про послугу, пов'язану з Микитасем.

Атрошенко: Зустрічне прохання. Мені потрібна 1 хвилина вашого часу. Питання пов'язане з Микитасем.

"Богдан". В 2 словах? Тема яка

Атрошенко: ДП УБ (Держпідприємство "Укрбуд". – Ред.)

Вони домовилися зустрітися у приймальні Богдана "в середу після 18.00".

При цьому пранкер від імені Богдана порадив Атрошенку негайно демонтувати рекламу, яка належить Полякову, і підняти ціни на оренду удвічі. Також "Богдан" поцікавився, який у мера рейтинг.

"Соціологія давня. Десь пів року тому – 73%", – написав Атрошенко.

На завершення розмови Атрошенко повідомив марку та номер свого автомобіля, щоб на нього виписали перепустку.

Листування з мером Атрошенком Телеграм "Джокер"

Листування з мером Атрошенком Телеграм "Джокер"

Листування з мером Атрошенком Телеграм "Джокер"

Листування з мером Атрошенком Телеграм "Джокер"

Як відреагували на листування

Мер Атрошенко заявив, що проблем із "Укрбудом" у нього немає, передає Delo.ua. "Жодної проблеми з "Укрбудом" у мене немає. Я не знаю про яке листування йдеться", – відповів мер.

"Однак, коли ми нагадали про розмову з нібито Андрієм Богданом і процитували листування з ним міського голови, Атрошенко про пранк згадав, але не став підтверджувати або спростовувати факт листування. Лише сказав розпливчасто: "Це підставне. Як з боку "Джокера", так і з мого". На уточнювальне запитання, що ж це означає, Атрошенко зазначив, що "все нормально", попрощався і кинув трубку", – йдеться у публікації.

Нардеп Поляков сказав, що листування його здивувало – з Атрошенком у нього були нормальні стосунки, передає "КП в Україні". За його словами, конфлікт із приймальні був навколо місця, де він як нардеп повинен приймати людей. Він попросив мерію виділити йому приміщення, а після зволікань орендував його сам.

Також суто ділові відносини, за словами Полякова, були і щодо реклами. "У мене було до нього звернення. Його "Чернігівська муніципальна Варта" проїхала все місто і поставила весь малий бізнес на коліна, щоб знімали рекламу. Там дуже багато людей. Я до нього звернувся, щоб все було на законних підставах. Він мені на це відповів, що не може на них вплинути. Так я і не просив впливати, я просто просив, щоб усе було за законом", – сказав Поляков.

"Джокер" від імені Богдана поспілкувався з Атрошенком

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував аудіозапис розмови колишніх однопартійців із начальником поліції Кривого Рогу, в якому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати".

Пранкер "Джокер" опублікував листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".

Telegram-канал "Джокера" з'явився 31 жовтня. Пранкер вже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листування у Раді.

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