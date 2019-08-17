Покарають за Україну: глава Литви розкрив плани ЄС щодо санкцій проти РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що керівництво Німеччини підтримує продовження санкцій проти Росії. Вони будуть діяти до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди.

Як повідомляє "Литовський кур'єр", Німеччина прагне не посилювати напруженість у відносинах з Росією, але уважно стежить за ситуацією на сході України. "Увага Німеччини до дій Росії на Україні, безумовно, не зменшилася. За ситуацією стежать, намагаючись дивитися на неї тверезо і раціонально, не звертати кути", – сказав Науседа.

Санкції проти Росії

"Але це не означає, що Німеччина більше не підтримує списку санкцій політику або відмовляється ставити санкції в залежність від Мінських угод і скорочення ескалації", - зазначив президент.

В ході дводенного візиту президент Литви зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франком Вальтером Штайнмайером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сполучених Штатах сенатори запропонували ввести санкції відносно суверенного боргу Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори.

А 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля в Чорному морі, спрямованої на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

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