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Покарають за Україну: глава Литви розкрив плани ЄС щодо санкцій проти РФ

1.7т Читати матеріал російською

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що керівництво Німеччини підтримує продовження санкцій проти Росії. Вони будуть діяти до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди.

Як повідомляє "Литовський кур'єр", Німеччина прагне не посилювати напруженість у відносинах з Росією, але уважно стежить за ситуацією на сході України. "Увага Німеччини до дій Росії на Україні, безумовно, не зменшилася. За ситуацією стежать, намагаючись дивитися на неї тверезо і раціонально, не звертати кути", – сказав Науседа.

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"Але це не означає, що Німеччина більше не підтримує списку санкцій політику або відмовляється ставити санкції в залежність від Мінських угод і скорочення ескалації", - зазначив президент.

В ході дводенного візиту президент Литви зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франком Вальтером Штайнмайером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сполучених Штатах сенатори запропонували ввести санкції відносно суверенного боргу Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори.

А 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля в Чорному морі, спрямованої на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкции Новини Росії
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ну туаые... Россия не является стороной исполнения минских соглашений.. Ну как так можно, такими тупыми быть, а
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Шапиро Женька, лучше?? Украина на последнем месте по уровню жизни в Европе))) хуже вас только в габоне, и то, вряд-ли))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pyankovsky Alexey:"Ну туаые... Россия не является стороной исполнения минских соглашений". Я тоже удивляюсь: такие тупые, а живут дольше и лучше гениальных россиян! Удивительное рядом.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Литва размером с гниду ,гонору как у сказочных хох-лов
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Тварей Истребляют Свидомитых:"Литва размером с гниду ,гонору как у сказочных хох-лов". Я полагаю, что это из-за того, что их ВВП на человека и продолжительность жизни даже больше, чем у Великой России :)
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Прибалтийские тигры продолжают бурагозить, в то время как население Проебалтики, и без того микроскопическое, продолжает таять со скоростью 20 000 человек в год (Латвия). А все санкциями восточному соседу грозят, кулачком из-за спины дяди Сэма машут, пи3дец просто, мне стыдно жить в Латвии, позорная недострана
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3
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mihailova Kristina:"Прибалтийские тигры продолжают бурагозить, в то время как население Проебалтики, и без того микроскопическое, продолжает таять со скоростью 20 000 человек в год (Латвия)." Кого это волнует, если в великой России оно растёт на -300,000 в год! "А все санкциями восточному соседу грозят, кулачком из-за спины дяди Сэма машут". Но, согласитесь, достигают цели - российская экономика стагнирует. "просто, мне стыдно жить в Латвии, позорная недострана". Неужели настолько стыдно, что в Россию переехать не хотите?! :) Вон на Донбассе российские паспорта на вес приобретают.
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