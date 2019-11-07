"Позичив $1,249 млн": САП передала до суду справу ексміністра Насалика

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду справу щодо ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Його підозрюють в недостовірний декларування. Про це повідомили у прес-службі САП у Facebook. При цьому там не називають прізвища фігуранта.

"У 2014 році чиновник отримав позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях", – сказано у повідомленні.

Обвинувальний акт спрямовано до Вищого антикорупційного суду, де його розглянуть по суті.

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Справу Насалика передали до суду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що узгодила звинувачення Насалику і кільком головам обласних державних адміністрацій.

Пізніше Ігор Насалик заявив, що вбачає політичний контекст в оголошенні йому підозри НАБУ і САП щодо внесення недостовірних відомостей в декларацію держслужбовця.

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