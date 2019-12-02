У Гончарука зібралися призначити одіозного чиновника на топпосаду: як пов'язаний із Росією

Новим керівником Морської адміністрації України може стати людина, безпосередньо пов'язана з Росією.

Йдеться про директора ДП "Трансшип-Сервіс", віцепрезидента Морської палати України Івана Ніякого, йдеться в матеріалі "Стоп корупції". За підсумками конкурсу на посаду глави Морадміністраціі він набрав найвищий бал (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інформацію про це Ніякий опублікував у себе на Facebook 28 листопада. Тепер він чекає на вердикт Кабміну, який мають оголосити в середу, 4 грудня.

stopcor.org

За даними видання, Ніякий керує ДП "Трансшип-Сервіс" та ДП "Універсальна буксирна компанія". Дочірнє підприємство "Трансшип-Сервіс" зі статутним капіталом 10 тис. гривень зареєстровано в Одесі у 2009 році. А в 2016-2017 роках компанія фігурувала у двох кримінальних справах.

"Зокрема, у вересні 2017 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення голови Миколаївської ОДА про можливі шахрайські дії під час укладання договорів оренди з ВАТ "Флот Новоросійського торгового порту", – йдеться в публікації.

З матеріалів кримінального провадження випливає, що в акваторії Миколаївського морського порту використовувалися буксири "Туман", "Торнадо", "Юпітер", "Топаз Н", які належать порту країни-агресора – Новоросійську. А їхніми операторами були дві компанії – ДП "Трансшип-сервіс" і ТОВ "Краншип", які мають одного бенефіціара.

Водночас договір оренди дозволяв на російських буксирах піднімати державний прапор України.

Іван Ніякий

"Як повідомляють джерела в миколаївській прокуратурі, розслідування у цій справі передали СБУ. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Трансшип-Сервіс", ТОВ "Краншип", ДП "Трансшип-Тракс", ДП "Трансшип Балк", ТОВ "Донмар" і ряду інших підприємств Одеській області є Іванов Андрій Ігорович", – стверджується в матеріалі.

Там також вказано, що "материнська" компанія ТОВ "Трансшип" у 2015-2018 роках фігурувала в декількох кримінальних провадженнях, а її посадових осіб у 2014-2016 роках ловили на організації незаконного перевезення людей з окупованого Криму до Одеси.

"Ба більше, у 2015 році Іванов перереєстрував свою компанію ТОВ "Трансшип-Агент" на окупованому півострові за російським законодавством. Фірма значиться у реєстрі РФ як прибуткова і сумлінно сплачує податки до бюджету країни-агресора. Зокрема, лише у 2018 році підприємство перерахувало майже мільйон рублів податку на прибуток до путінської державної казни", – наголошує джерело.

stopcor.org

Також звертається увага на підозріло низькі офіційні доходи претендента на посаду. "Заробітна плата пана Ніякого за основним місцем роботи у ДП "Трансшип-Серівс" становила у 2018 році всього 71 239 гривень (приблизно 6 тисяч на місяць), а за сумісництвом у ДП "Універсальна буксирна компанія" ще менше – 17 761 грн за рік", – сказано в матеріалі.

Ніякий задекларував майже пів мільйона гривень готівкою та майнові права ТОВ "Стикон" на суму 1,93 млн грн. "Зауважимо, ТОВ" Стикон "також зареєстровано в Приморському районі Одеси. Компанія є забудовником і за останні 3 роки фігурує в дев'яти кримінальних справах", – зазначають автори.

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