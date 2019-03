Пов'язана з Коломойським компанія вивели сотні гектарів із застави ПриватБанку

Компанія, яка пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, вивелм 300 газ землі з-під застави в ПриватБанку.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє профільне видання Finbalance. Так, суд визнав недійсними іпотеки, підписані учасниками судового спору в якості забезпечення зобов'язань "Тамерса" перед ПриватБанком, оскільки їх з боку іпотекодавця підписало неуповноважена на те особа. Позивачем тоді виступив "Гаджібей".

Згідно з судовими матеріалами, "Гаджібей" просив суд також визнати недійсними договори первинної іпотеки (предмет іпотеки той же - 41 земельну ділянку площею понад 300 гектарів), які були укладені з НБУ як забезпечення боргових зобов'язань ПриватБанку по рефінансуванню. Однак ці позовні вимоги були відхилені.

Ігор Коломойський

Роком раніше Гозпсуд Києва частково задовольнив зазначені позовні вимоги "Гаджібей". Пізніше Київський апеляційний гозпсудзалишив це рішення без змін, однак згодом Верховний суд скасував ці рішення і відправив справу на новий розгляд. Зрештою Госпсуд Києва і Північний апеляційний госпсуд винесли таке ж рішення.

5 лютого поточного року Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання ГПУ в рамках кримінальної справи про привласнення 19 млрд грн рефінансування, залученого ПриватБанком в НБУ до націоналізації. Тоді за позовом ГПУ суд заарештував майно "приватівських" структур, в тому числі ТОВ Гаджібей (34 земельні ділянки за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Дільніцкій сільрада, масив Золотий берег).

Засновниками ТОВ Гаджібей є Олександр Сачков, Дмитро Потішман, ТОВ Ділвест (серед засновників якого - В'ячеслав Деришев, Євген Петров, Володимир Кравченко, Дмитро Давиденко, кіпрська компанія Валенза Консалтинг Лімітед).

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!