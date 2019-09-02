"Повністю позбавили моря": в Криму військові "віджали" один з найкращих пляжів

У жителів анексованого Криму місцева "влада" і російські військові планомірно віднімають пляжі. Наприклад, від моря відрізали найбільш населений район Севастополя.

Після того, як у серпні 2019 року на карті берега бухти Камишова з'явилась ділянка "для розміщення об'єктів, призначених для забезпечення оборони і безпеки", мешканці багатотисячного мікрорайону "Омега 2" повністю втратили перспективи бачити море. Про це пишуть "Примечания".

"На карті ця ділянка землі відрізає район від моря. Як вона буде використовуватися, поки неясно, але, якщо там з'явиться паркан, доступу до моря в цьому місці не залишиться", – йдеться в матеріалі.

"Військова земля" виділена жовтим кольором primechaniya.ru

Інші прибережні ділянки були роздерибанені раніше. До моря залишилися лише невеликі проходи. Але ніхто не дає гарантію, що їх не перекриють парканами.

Найчастіше землю віддають під виробництва, які шкодять природі і людям. Наприклад, на ділянці, яка призначалась для будівництва гаражів, після анексії Криму побудували цементний термінал і бетонозмішувальний вузол.

"Бізнесменів будівельної галузі ні краплі не бентежить, що до вікон житлових багатоквартирних будинків 250 метрів, а до урізу моря в бухті – 300", – йдеться в матеріалі.

Цементний термінал постійно викидає пил primechaniya.ru

"В результаті вимальовується похмура картина мікрорайону, оточеного з трьох сторін морем - але моря позбавленого. 20-метрову смужку біля води, закріплену для обов'язкового вільного доступу до моря згідно з Водним кодексом РФ, що подекуди збереглася, можна вже не враховувати. Вузькі проходи, що ведуть до неї, можуть бути в будь-який момент перекриті під тим або іншим приводом", – описує видання реалії життя анексованого Росією півострова.

У жителів Севастополя відбирають вихід до моря autogear.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

У Партеніті місцеві пляжі стали одними з найбільш недоступних в анексованому Криму. За словами місцевих жителів, більшість пляжів стали платними або зовсім недоступними для туристів, тому що ціна на вхід постійно зростає.

А на пляжі в Батилимані на покажчику "Пляж закритий! Купання заборонено" невідомі дописали "Крим наш". Окупанти забрали не тільки пляж, але і заборонили наближатися до нього, перекривши дороги.

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