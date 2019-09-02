Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 11:26
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Повністю позбавили моря": в Криму військові "віджали" один з найкращих пляжів

709 Читати матеріал російською

У жителів анексованого Криму місцева "влада" і російські військові планомірно віднімають пляжі. Наприклад, від моря відрізали найбільш населений район Севастополя.

Після того, як у серпні 2019 року на карті берега бухти Камишова з'явилась ділянка "для розміщення об'єктів, призначених для забезпечення оборони і безпеки", мешканці багатотисячного мікрорайону "Омега 2" повністю втратили перспективи бачити море. Про це пишуть "Примечания".

Новини
"Я б тут повісився!" Окупанти спотворили популярне місце в Криму

"На карті ця ділянка землі відрізає район від моря. Як вона буде використовуватися, поки неясно, але, якщо там з'явиться паркан, доступу до моря в цьому місці не залишиться", – йдеться в матеріалі.

"Військова земля" виділена жовтим кольором

"Військова земля" виділена жовтим кольором

primechaniya.ru

Інші прибережні ділянки були роздерибанені раніше. До моря залишилися лише невеликі проходи. Але ніхто не дає гарантію, що їх не перекриють парканами.

Найчастіше землю віддають під виробництва, які шкодять природі і людям. Наприклад, на ділянці, яка призначалась для будівництва гаражів, після анексії Криму побудували цементний термінал і бетонозмішувальний вузол.

"Бізнесменів будівельної галузі ні краплі не бентежить, що до вікон житлових багатоквартирних будинків 250 метрів, а до урізу моря в бухті – 300", – йдеться в матеріалі.

Новини
Красиві пляжі Криму тонуть у фекаліях: відео з космосу

Цементний термінал постійно викидає пил

Цементний термінал постійно викидає пил

primechaniya.ru

"В результаті вимальовується похмура картина мікрорайону, оточеного з трьох сторін морем - але моря позбавленого. 20-метрову смужку біля води, закріплену для обов'язкового вільного доступу до моря згідно з Водним кодексом РФ, що подекуди збереглася, можна вже не враховувати. Вузькі проходи, що ведуть до неї, можуть бути в будь-який момент перекриті під тим або іншим приводом", – описує видання реалії життя анексованого Росією півострова.

У жителів Севастополя відбирають вихід до моря

У жителів Севастополя відбирають вихід до моря

autogear.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

У Партеніті місцеві пляжі стали одними з найбільш недоступних в анексованому Криму. За словами місцевих жителів, більшість пляжів стали платними або зовсім недоступними для туристів, тому що ціна на вхід постійно зростає.

А на пляжі в Батилимані на покажчику "Пляж закритий! Купання заборонено" невідомі дописали "Крим наш". Окупанти забрали не тільки пляж, але і заборонили наближатися до нього, перекривши дороги.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим відпочінок Крим
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Откуда столько людей на пляже? Роксолане не показывайте)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так а что они думали?предатели никому не нужны)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
очередное вранье,но для тупого майданутого скота сойдет...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...