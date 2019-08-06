В Одесі можуть зірвати опалювальний сезон: "Нафтогаз" забив на сполох

У "Нафтогазі" попередили мешканців Одеси, що майбутній опалювальний сезон у місті під загрозою зриву. Причина - у величезному боргу за газ.

Як повідомляють в прес-службі компанії, комунальні служби міста не розрахувалися за попередні поставки більш ніж на 1,7 млрд грн.

"Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" становить 840,9 млн грн. Графік погашення заборгованості виконується тільки на 74%. У свою чергу, КП "Теплопостачання міста Одеси" заборгувало "Нафтогазу" 836 млн грн", - говорять в компанії.

Щоб мати можливість і далі купувати газ, Одеська ТЕЦ повинна заплатити не менше 161 млн грн, а КП "Теплопостачання міста Одеси" - не менше 222,4 млн грн.

У компанії закликали втрутитися в ситуацію Фонд держмайна, який управляє Одеською ТЕЦ, а також попросили допомоги у місцевої влади. Там нагадали, що в опалювальному сезоні 2018-2019 років уже була загроза відключення тепла в будинках одеситів.

Одеська ТЕЦ "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час опалювального сезону 2018-2019 років у багатьох українських містах були проблеми з теплом. Зокрема, люди мерзли в Кривому Розі і Сєвєродонецьку. А в Одесі в листопаді 2018 року жителі ЖК "Європейський" заблокували рух по трасі Одеса - Южне, вимагаючи включити їм опалення.

За прогнозом експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, в опалювальному сезоні 2019-2020 років українські споживачі газу платитимуть значно більше.

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