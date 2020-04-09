Повернуть гроші на картку: ПУМБ запровадив унікальну страховку проти шахраїв

З 3 квітня всі власники дебетової картки "всеКАРТА" від банку ПУМБ можуть скористатися послугою "Захист від шахраїв". Це страховка від компанії ВУСО, що охоплює найпоширеніші види шахрайства з картковими рахунками і гарантує повернення вкрадених коштів протягом 15 днів.

Послуга коштує всього 200 грн на рік, а страховий ліміт складає 20 000 гривень. Завдяки "Захисту від шахраїв" клієнт отримує гарантію повернення викраденої шахраями з його карткового рахунку суми в межах ліміту страховки.

Як зазначається на сайті ПУМБ, якщо до рахунку прив’язано одразу кілька карток, послуга покриватиме їх усі. Основна перевага "Захисту від шахраїв" — єдиний ліміт страхового покриття по всім видам шахрайських дій. За будь-якого страхового випадку, передбаченого послугою, клієнт може отримати максимальну компенсацію в рамках страхового ліміту, тобто 20 000 грн.

Страховка включає такі види шахрайства:

Незаконна оплата з карткового рахунку в торговельно-сервісній мережі – шахраї оплачують покупки втраченою/ вкраденою карткою; Скімінг – викрадення коштів за допомогою накладки на банкоматі, що дозволяє зчитувати дані картки; Незаконні операції в Інтернет/мобільному банкінгу – операції з рахунками клієнта, що здійснюються третіми особами без платіжної картки за допомогою SMS-команд або додатка "SMS – банкінг"; Оплата з картки без підтвердження SMS-пароля – використання третіми особами картки клієнта без його фізичної присутності, тобто використання тільки даних картки і даних клієнта; Фішинг – різновид інтернет-шахрайства, коли злочинці вводять користувачів в оману, наприклад, представляючись працівниками банку, з метою отримання конфіденційної інформації; Фармінг – замасковані підробні сайти, дуже схожі на оригінальні. Переходячи на них, клієнт ризикує передати свої дані шахраям; Вішинг – телефонне шахрайство, коли шахраї виманюють реквізити банківських карток або іншу конфіденційну інформацію та примушують переказувати кошти на картку злодіїв.

Щоб отримати компенсацію у разі настання страхового випадку, потрібно:

Заблокувати картку при виникненні підозри на шахрайство.

Звернутися до кіберполіції та повідомити про факт шахрайства (отримати номер, за яким зареєстровано звернення)

Звернутися в ПУМБ, написати заяву про несанкціоновану транзакцію, а також заяву до страхової компанії про факт шахрайства.

"Працюючи над послугою "Захист від шахраїв", ми зібрали найкращі ринкові практики. Наприклад, наша страховка не має франшизи при настанні страхових випадків. Це значить, якщо клієнт все ж став жертвою шахраїв, і сума збитку не перевищує максимального страхового ліміту в 20 тисяч гривень, страховка дозволить повністю повернути вкрадені кошти. Також "Захист від шахраїв" не містить сублімітів на ряд страхових випадків: тобто, незалежно від того, який вид страхового випадку настав, сума 20 тисяч гривень повністю покриває всі види шахрайства", – зазначив начальник відділу банківського страхування продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ В’ячеслав Меліхов.

Нагадуємо також, що ПУМБ постійно веде роботу по підвищенню фінансової грамотності і разом з OBOZREVATEL створив серію матеріалів, які дозволять вивести на чисту воду будь-якого шахрая.