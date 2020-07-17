"Укрзалізниця" запустить потяги на охоплену коронавірусом Буковину

"Укрзалізниця" в п'ятницю, 17 липня, відкрила продаж квитків на потяги до Чернівців.

Маршрути будуть здійснюватися з наступного тижня – 20 або 21 липня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

Йдеться про три потяги:

№136/135 Чернівці – Одеса (щодня з Чернівців із 21 липня, з Одеси з 22 липня);

№702/701 Львів – Чернівці (зі Львова з 20 липня (щодня, крім середи), з Чернівців із 21 липня (щодня, крім четверга));

№7/8 Київ – Чернівці (щодня з Києва з 21 липня, з Чернівців із 22 липня).

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів у західну Україну для забезпечення попиту, зокрема доставки туристів до місць відпочинку.

Нагадаємо, залізничне сполучення в Україні зупинили 12 березня в зв'язку з пандемією.

Чернівецька область довгий час від початку спалаху була епіцентром коронавірусу в країні. Зараз найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Станом на 17 липня Буковина стала третім регіоном України за кількістю виявлених випадків COVID-19.

Антирейтинг за кількістю інфікованих. РНБО

Ситуація в Україні. РНБО

Як писав OBOZREVATEL, із наступного тижня УЗ відновить курсування 34 приміських та 3 регіональних потягів. Будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів – у межах кількості місць для сидіння.