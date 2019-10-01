"Потрібно скасувати": Дубінський прокоментував корупційну схему з РРО

Схему, за якою з кожного касового апарата щодня платять по одній гривні за "інформаційний еквайринг", потрібно скасувати. Водночас нинішня система має всі ознаки корупційної.

Про це OBOZREVATEL заявив народний депутат Олександр Дубінський, коментуючи розслідування про багатомільйонні приховані побори на користь декількох приватних компаній. "Я вже відправив депутатський запит у ДФС. Ця одна гривня – нібито маркер, який підтверджує дійсність операції", – пояснив політик.

Так, у 2013 році право надавати "інформаційний еквайринг" без конкурсу отримали дві компанії: "Укркарт" (належить Олексію Омельяненку) й "Інтерплат" (пов'язана з екснардепом Віталієм Хомутинніком). Пізніше таке право надали й іншим фірмам, проте деякі з них, за даними ЗМІ, пов'язані з першими двома, а левову частку ринку вже контролює "Укркарт" і "Інтерплат".

"Прошу ініціювати скасування ДПС України – як правонаступника Міністерства податків і зборів, наказів і постанов, які реалізували цю корупційну схему зі щомісячною оплатою за технічний еквайр", – звернувся Дубінський до глави ДПС Сергія Верланова.

Як писав OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев разом зі своїм партнером Віталієм Хомутинніком, найімовірніше, згадали про давно існуючу схему й вирішили її масштабувати. Так, ще в 2013 році змінили правила роботи з РРО. Бізнес зобов'язали платити за обслуговування і окремо 1 грн на день – за так званий інформаційний еквайринг. Простими словами, ці гроші підприємці платять за передавання інформації податківцям про те, що операція відбулася. Але платять сторонній компанії...

Чому саме одна гривня – не відомо. Крім того, сама передача інформації могла б відбуватися і без посередників. Однак на той момент глава НБУ Сергій Арбузов і профільний міністр Олександр Клименко вирішили інакше.

Після ухвалення законопроєкту №1073 кількість підприємців, які зобов'язані використовувати РРО, значно збільшиться. Без реєстратора зможуть тільки ті ФОП, які не використовують працю найнятого працівника, і заробляють до 300 тис. грн на рік.

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