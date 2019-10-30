"Потрібно обмежити росіян": міністр культури пообіцяв захистити українські ЗМІ

Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що Україна повинна ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу.

Про це він сказав у середу, 30 жовтня, на Форумі єдності в Маріуполі, передає "Укрінформ". "Ми повинні ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування ЗМІ. Ми повинні вести обов’язкову реєстрацію ліцензування в залежності від обмеження ресурсу для різних видів медіа", – сказав Бородянський.

Міністр додав, що одним з інфструментов визначення участі російського капіталу в ЗМІ може бути фінансовий моніторинг. За його словами, на законодавчому рівні цю ініціативу можуть представити у першому кварталі 2020 року.

За словами міністра, в середньому 30% українців регулярно користуються російськими ЗМІ. За їхньою допомогою РФ переконує, що Україна – країна фашизму, тоді як сама Росія не є учасником конфлікту на Донбасі і лише сприяє мирним переговорам.

Бородянський вважає, що Україна повинна захищати свій інформаційний простір.

"Ми вважаємо, що можемо і повинні формувати в міжнародному контексті нові правові моделі, які дозволяють ефективно відрізняти "фейк" від "не фейка", відповідати на виклики гібридної війни, боротися з таким явищем як "глибинні фейки", – зазначив він.

Бородянський анонсував введення в юридичне поле "поняття і критеріїв маніпулювання громадською думкою". "Ми також по-іншому будемо захищати представників медіа, не тільки юридично, але й фінансово", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандистський телеканал Russia Today осоромився з сюжетом про ядерне озброєння США, переплутавши країни на карті світу.

Російські пропагандистські ЗМІ істерично відреагували на навчання українських танкістів на Донбасі. Також в РФ пообіцяли, що Україна без російського газу замерзне і розпадеться на шматки.

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