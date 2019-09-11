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12 вересня • оновлено в 07:01
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"Потрібно ангельське терпіння": в Україні жахнулися від стану доріг

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Українські водії продовжують страждати від жахливих доріг. На них автомобілі ризикують залишитися без коліс, а люди втрачають вічність, поки доберуться до потрібного місця.

Про одну "незабутньою" поїздку на Facebook розповіла мешканка Херсона Ірина Конрад. "Траса Херсон – Снігурівка, 55 кілометрів і 2,5 години в дорозі (швидкість в середньому 22 км/год, - ред.). Це ЖАХ!!! Потрібно ангельське терпіння, щоб здолати цю дорогу", – написала вона в групі "Херсон вдень і вночі".

На відео, опублікованому в повідомленні, видно, що асфальтна дорога густо всіяна тріщинами, усюди ями, а з обох країв – широченні колії від вантажівок.

"Пекельна" дорога

"Пекельна" дорога

"Та ця дорога ще років 20 назад вже плакала і вимагала ремонту. В село Висунь, коли їду, розмовляю лише на лексиконі, інші мови просто забуваю", – коментує Ігор Мовчан.

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"Потрібно ангельське терпіння": в Україні жахнулися від стану доріг

Інші жителі Херсонської області підтверджують – нормальних доріг між містами практично немає.

"Потрібно ангельське терпіння": в Україні жахнулися від стану доріг

"Зате не літають!", – намагаються знайти в цьому позитив інші водії.

Траса Херсон – Снігурівка

Траса Херсон – Снігурівка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 11 вересня, в Одесі детективи НАБУ затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименко. Його підозрюють в отриманні хабара.

У суботу, 7 вересня, в Голосіївському районі Києва під час отримання хабара в розмірі 4 тис доларів був затриманий начальник Полтавської митниці Микола Калініченко.

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Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Тег
ями на дорогах
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украина все больше напоминает африканскую страну из которой уехали белые.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А шо там с новыми бЭтонными шляхами? Сколько метров построили?Или это из разряда гиперлупа?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бабаев Бабай, Украинские - украинцы могут построить только очередную "Руину"
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