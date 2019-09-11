"Потрібно ангельське терпіння": в Україні жахнулися від стану доріг

Українські водії продовжують страждати від жахливих доріг. На них автомобілі ризикують залишитися без коліс, а люди втрачають вічність, поки доберуться до потрібного місця.

Про одну "незабутньою" поїздку на Facebook розповіла мешканка Херсона Ірина Конрад. "Траса Херсон – Снігурівка, 55 кілометрів і 2,5 години в дорозі (швидкість в середньому 22 км/год, - ред.). Це ЖАХ!!! Потрібно ангельське терпіння, щоб здолати цю дорогу", – написала вона в групі "Херсон вдень і вночі".

На відео, опублікованому в повідомленні, видно, що асфальтна дорога густо всіяна тріщинами, усюди ями, а з обох країв – широченні колії від вантажівок.

"Пекельна" дорога

"Та ця дорога ще років 20 назад вже плакала і вимагала ремонту. В село Висунь, коли їду, розмовляю лише на лексиконі, інші мови просто забуваю", – коментує Ігор Мовчан.

Інші жителі Херсонської області підтверджують – нормальних доріг між містами практично немає.

"Зате не літають!", – намагаються знайти в цьому позитив інші водії.

Траса Херсон – Снігурівка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 11 вересня, в Одесі детективи НАБУ затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименко. Його підозрюють в отриманні хабара.

У суботу, 7 вересня, в Голосіївському районі Києва під час отримання хабара в розмірі 4 тис доларів був затриманий начальник Полтавської митниці Микола Калініченко.

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