"Потрібно ангельське терпіння": в Україні жахнулися від стану доріг

Українські водії продовжують страждати від жахливих доріг. На них автомобілі ризикують залишитися без коліс, а люди втрачають вічність, поки доберуться до потрібного місця.
Про одну "незабутньою" поїздку на Facebook розповіла мешканка Херсона Ірина Конрад. "Траса Херсон – Снігурівка, 55 кілометрів і 2,5 години в дорозі (швидкість в середньому 22 км/год, - ред.). Це ЖАХ!!! Потрібно ангельське терпіння, щоб здолати цю дорогу", – написала вона в групі "Херсон вдень і вночі".
На відео, опублікованому в повідомленні, видно, що асфальтна дорога густо всіяна тріщинами, усюди ями, а з обох країв – широченні колії від вантажівок.
"Пекельна" дорога
"Та ця дорога ще років 20 назад вже плакала і вимагала ремонту. В село Висунь, коли їду, розмовляю лише на лексиконі, інші мови просто забуваю", – коментує Ігор Мовчан.
Інші жителі Херсонської області підтверджують – нормальних доріг між містами практично немає.
"Зате не літають!", – намагаються знайти в цьому позитив інші водії.
Траса Херсон – Снігурівка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 11 вересня, в Одесі детективи НАБУ затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименко. Його підозрюють в отриманні хабара.
У суботу, 7 вересня, в Голосіївському районі Києва під час отримання хабара в розмірі 4 тис доларів був затриманий начальник Полтавської митниці Микола Калініченко.
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