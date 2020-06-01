Радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке повинно знаходитися на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші. У Facebook підрахували, що для цього їх знадобився б майже мільярд.

Про зникнення зерна Апостол написав у Facebook за результатами аудиту Держрезерву. Сума збитків склала понад 800 млн грн.

"Цю нестачу, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили в ході аудиту. Ненажерливі миші добралися також до структури Держрезерву у Чорткові, на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося у більш як 150 вагонів-зерновозів", – додав Апостол.

Зерно з Держрезерву нібито з'їли миші

Скільки потрібно було мишей

Новина про "ненажерливих мишей" набула розголосу у соцмережах. Підприємець Роман Грабежов, запропонував відкинути припущення про захмарний рівень корупції та підрахувати, скільки ж було потрібно мишей, щоб з'їсти стільки зерна.

"Вагон зерна – це 70 тонн. 2700 вагонів – це 189 000 тонн зерна. Миша в день з'їдає 3 гр зерна. Ну давайте припустимо, що українська миша дуже ненажерлива і їсть вдвічі більше. Виходить, що за місяць миша з'їсть 6*30 = 180 гр зерна. Тобто щоб з'їсти один кілограм зерна, потрібні грубо кажучи 5 мишей. Тонну – відповідно 5000 мишей", – написав Грабежков.

А отже, щоб з'їсти 189 тисяч тонн зерна з Держрезерву потрібно було майже мільярд мишей (5000*189000 = 945 млн мишей).

Грабежков на цьому не зупинився і вирахував, що якщо цих мишей вишикувати в шеренгу, то це буде 100 тисяч км, або 2,5 рази по екватору навколо планети.

А якщо миші просто стануть колоною, то займуть площу 500 гектар. "Це 5 квадратних кілометрів. Весь центр Києва. А ви кажете вірус. Ось кого потрібно боятися. Держрезервівських мишей", – підсумував Грабежков.

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