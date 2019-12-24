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24 грудня • оновлено в 16:26
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Потрапили у немилість: ЗМІ дізналися про тотальні чистки Зеленського в Кабміні

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Найближчими тижнями у Кабінеті міністрів України можуть відбутися гучні відставки міністрів.

В Офісі президента досить критично налаштовані щодо діяльності уряду. Тому зараз президент України Володимир Зеленський визначається, яких саме міністрів попросять на вихід. Про це з посиланням на джерела у владі повідомив телеграм-канал "УП. Off the record".

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"За словами наших джерел, є кілька варіантів переформатування Кабміну (заміна 2-3 міністрів), проте все залежить від волі президента", – йдеться в публікації на каналі.

Ресурс повідомляє, що в Офісі президента не проти взагалі розпустити весь уряд, однак проблема полягає у відсутності заміни діючим міністрам.

"Не питання звільнити – питання, хто прийде далі робити роботу. Професійних і чистих людей в країні не залишилося", – цитує слова неназваного високопоставленого джерела телеграм-канал.

Зеленський готується звільняти міністрів

Зеленський готується звільняти міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 24 грудня, прийняв ряд кадрових рішень.

Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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