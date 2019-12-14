Постраждають сотні компаній: в Німеччині злякалися санкцій за "газопровід Путіна"

Від антиросійських санкцій США можуть постраждати 350 німецьких компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це в п'ятницю, 13 грудня, заявив голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр, повідомляє УНН. За його словами, тепер ці підприємства повинні "непокоїтися про свій бізнес".

Заплановані санкції є "поганою новиною для німецької економіки", додав він. Крім безпосередніх наслідків, зростає занепокоєння щодо нового загострення торгового конфлікту.

"Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках. Ця політика не може створити нову довіру", – вважає Траер.

Німеччина злякалася санкцій проти РФ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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