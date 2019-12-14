Постраждають сотні компаній: в Німеччині злякалися санкцій за "газопровід Путіна"

Від антиросійських санкцій США можуть постраждати 350 німецьких компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Про це в п'ятницю, 13 грудня, заявив голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр, повідомляє УНН. За його словами, тепер ці підприємства повинні "непокоїтися про свій бізнес".
Заплановані санкції є "поганою новиною для німецької економіки", додав він. Крім безпосередніх наслідків, зростає занепокоєння щодо нового загострення торгового конфлікту.
"Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках. Ця політика не може створити нову довіру", – вважає Траер.
Німеччина злякалася санкцій проти РФ
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Датського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
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