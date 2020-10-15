Постраждалим від пожеж на Житомирщині виплатять по 300 тисяч грн – голова ОДА

Постраждалі від лісових пожеж на Житомирщині, що спалахнули у квітні 2020 року і знищили десятки будинків, отримають допомогу на відновлення житла.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кошти, які вже вдруге виділені з резервного фонду держбюджету, знову надійшли на рахунок Колесниківської сільської ради, яка повинна забезпечити їх видачу людям. Йдеться про 3,6 млн грн.

Цю інформацію редакції також підтвердив і голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"З 15 жовтня люди, які повинні отримати допомогу, можуть звертатися до Колесниківської сільради для безпосереднього отримання грошей. У вівторок я підписав усі необхідні документи, і 3,6 млн грн (по 300 тис. грн на сім'ю), виділені державою, надійшли на рахунок сільради. Прошу всіх, хто очікує допомогу, ще раз перевірити всі дані та банківські реквізити, які надавалися для отримання коштів, і звертатися до сільради за грошима", – додав він.

Нагадаємо, що епопея з виплатою компенсацій постраждалим від пожеж тягнеться з 16 квітня 2020 року. Першу матеріальну допомогу в сумі майже 1,4 млн грн за рішенням Житомирської обласної державної адміністрації 38 сім'ям було виділено в квітні відразу після пожежі. Ще 13,3 млн грн із держбюджету на відновлення житлових будинків були виділені менш ніж через місяць після пожежі.

Тоді йшлося про будівництво модульних будинків для тих, хто втратив житло під час стихійного лиха. Однак протягом декількох місяців Колесниківська сільрада не змогла укласти договір на будівництво. Після довгих суперечок, які саме повинні бути будинки, жителі сіл відмовилися від відновлення житла за державний рахунок і звернулися до Кабміна за виплатою грошової допомоги.

У результаті 12 жовтня гроші надійшли в область і знову були переказані до Колесниківської сільради.

Як писав OBOZREVATEL, у Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня, знищили десятки будинків, величезні площі лісів і полів. Станом на 20 квітня пожежі були повністю ліквідовані.

Раніше голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко розповів, що постраждалі внаслідок масштабних пожеж у Житомирській області отримають компенсацію за втрачене житло.