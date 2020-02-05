Поставки нафти в Білорусь: у Путіна визнали проблеми

Російська компанія "Татнефть" оформила заявку на поставку 80 тисяч тонн нафти на лютий в Білорусь. Однак у РФ не впевнені, що угода відбудеться.

Про це заявив голова компанії-оператора російських нафтопроводів "Транснефть" Микола Токарєв, передає "Супутник Білорусь". За його словами, це лише попередня заявка.

"Не факт, що ці 80 тисяч тонн "Татнефть" туди поставить. Анонсовано зустріч президентів РФ Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка. Я думаю, найближчим часом якась ясність буде. Хоча ситуація нас пригнічує, чесно кажучи, тому що вона створює проблеми і нам, і Білорусі", – припустив Токарев.

Поставки нафти в Білорусь

При цьому він вважає, що реверсні поставки нафти з Європи до Білорусі нафтопроводом "Дружба", про які говорило керівництво РБ, технічно неможливі.

"Навіть теоретично це зробити не можна, тому що занадто багато сторін залучено в цей технологічний процес. Тут і поляки, тут і ми, тут і білоруси, і вантажовідправники. По-друге, щоб реалізувати це навіть за технологією, потрібно буде ставити інші насоси" , – сказав глава "Транснефти"

У грудні Лукашенко говорив, що польська сторона пропонувала йому налагодити реверс для поставок Мінську саудівської або американської нафти через порт Гданська і нитку "Дружби".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальної схожості характеристик.

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