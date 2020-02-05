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7 лютого • оновлено в 08:54
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Поставки нафти в Білорусь: у Путіна визнали проблеми

23т
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Російська компанія "Татнефть" оформила заявку на поставку 80 тисяч тонн нафти на лютий в Білорусь. Однак у РФ не впевнені, що угода відбудеться.

Про це заявив голова компанії-оператора російських нафтопроводів "Транснефть" Микола Токарєв, передає "Супутник Білорусь". За його словами, це лише попередня заявка.

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"Не факт, що ці 80 тисяч тонн "Татнефть" туди поставить. Анонсовано зустріч президентів РФ Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка. Я думаю, найближчим часом якась ясність буде. Хоча ситуація нас пригнічує, чесно кажучи, тому що вона створює проблеми і нам, і Білорусі", – припустив Токарев.

Поставки нафти в Білорусь

Поставки нафти в Білорусь

При цьому він вважає, що реверсні поставки нафти з Європи до Білорусі нафтопроводом "Дружба", про які говорило керівництво РБ, технічно неможливі.

"Навіть теоретично це зробити не можна, тому що занадто багато сторін залучено в цей технологічний процес. Тут і поляки, тут і ми, тут і білоруси, і вантажовідправники. По-друге, щоб реалізувати це навіть за технологією, потрібно буде ставити інші насоси" , – сказав глава "Транснефти"

У грудні Лукашенко говорив, що польська сторона пропонувала йому налагодити реверс для поставок Мінську саудівської або американської нафти через порт Гданська і нитку "Дружби".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

  • Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальної схожості характеристик.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Лукашенко редкостный пи..Раст.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Проблема в том ,что усатый таракан нехочет платить по мировым ценам, а халява закончилась.
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