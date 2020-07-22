Посли ЄС вперше в історії схвалили санкції проти ГРУ

Ярослав Маркін Ринки та компанії 14:20, 22.07.2020 Оновлено: 14:44, 22.07.2020

Посли ЄС вперше схвалили санкції проти Головного розвідувального управління (ГРУ) Міноборони Росії за кібератаки, до яких воно причетне.

Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні вирішили вжити заходів щодо заморожування активів проти російської військової розвідки ГРУ і розвідувальних служб Китаю і Північної Кореї через кібератаки WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper", – повідомив Йозвяк.

Також в рамках санкцій буде запроваджено візові заборони і заморожування активів для 6 російських і китайських чиновників.

Посли ЄС вперше в історії схвалили санкції проти ГРУ
Twitter Рікарда Йозвяка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня офіційні особи Великобританії заявили про причетність керівництва Росії до кібератак на мережі фармацевтичних компаній і університетів заради секретних даних про вакцину від COVID-19.

12 липня стало відомо, що уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг навесні 2015 року, але рішення з цього питання поки не прийнято.

У лютому 2018 року Сполучені Штати публічно звинуватили Росію в скоєнні кібератаки NotPetya, яка заразила урядові і бізнес-комп'ютери в Україні, перш ніж поширитися по всьому світу.

У листопаді 2017 року голова кіберполіції України Сергій Демедюк заявив, що під час хакерської атаки на Україну 24 жовтня кіберзлочинці намагалися отримати доступ до конфіденційних даних.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Зеленський виконав вимогу Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку

Облитий зеленкою нардеп Волошин накинувся на ветерана АТО і вдарив його в обличчя. Відео моменту

Затримання Максима Плохого: на повному відео операції побачили дивний факт

У Києві попрощалися із загиблим під Зайцевим медиком Миколою Іліним. Фото церемонії

Зеленський вмовив терориста в Луцьку здатися, – ОП