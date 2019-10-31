Посилює Росію: Зеленський жорстко відреагував на зраду Данії щодо "Північного потоку - 2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", яке стало можливим завдяки рішенню Данії, послаблює Європу і посилює Росію.

Про це глава держави сказав на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомив "Інтерфакс - Україна".

"Це питання не тільки енергетичної безпеки, це питання геополітичне, тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, а й нашого уряду", – сказав Зеленський.

Він продовжив: "Ми розуміли, що так може статися... Зі свого боку скажу, що і я особисто, і наш уряд були готові до такого рішення. Ми готові".

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер, заявив, що на будівництво магістралі в датських водах концерну буде потрібно 5 тижнів.

Зеленський заявив, що "Північний потік -2" підсилює Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данія в середу, 30 жовтня, видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2 "у виключній економічній зоні країни.

Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

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