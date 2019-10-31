Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Посилює Росію: Зеленський жорстко відреагував на зраду Данії щодо "Північного потоку - 2"

2.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", яке стало можливим завдяки рішенню Данії, послаблює Європу і посилює Росію.

Про це глава держави сказав на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомив "Інтерфакс - Україна".

"Це питання не тільки енергетичної безпеки, це питання геополітичне, тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, а й нашого уряду", – сказав Зеленський.

Він продовжив: "Ми розуміли, що так може статися... Зі свого боку скажу, що і я особисто, і наш уряд були готові до такого рішення. Ми готові".

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер, заявив, що на будівництво магістралі в датських водах концерну буде потрібно 5 тижнів.

Зеленський заявив, що "Північний потік -2" підсилює Росію

Зеленський заявив, що "Північний потік -2" підсилює Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данія в середу, 30 жовтня, видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2 "у виключній економічній зоні країни.

Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Особи
Володимир Зеленський Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
8
17
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну ни как не пойму газ пройдя через Украину усиливает Европу, а тот же самый газ идущий через СП-2 ее ослабляет? Может и норвежский газ нужно пускать через Украину?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Зеленский жестко отреагировал...." прям, акуеть можно, как жестко....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
hunt andres
hunt andres
Вова, не будь дурнем. Дурень уже 5 лет имел украину с украинцами. Ты еще отношения с королевством разорви:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки

ads pixel