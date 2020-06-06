Посадовців "Укртрансбезпеки" спіймали на отриманні хабарів

У Вінницькій області затримали двох працівників управління "Укртрансбезпеки", які систематично вимагали хабарі з вантажних перевізників за порушення правил перевезень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Вінницької області. Посадовців затримали у Київській області, де вони знаходились у відрядженні, під час отримання ними хабара від одного з перевізників.

За попередніми даними слідства, службовці "Укртрансбезепеки" брали хабарі (від 500 до 2000 гривень) з водіїв за створення умов безперешкодного проїзду дорожніх пунктів, закривали очі на перевантаженість транспорту та перевищення кількості годин безперервного перебування за кермом.

"У ході обшуку транспортного засобу "Укртрансбезпеки" виявлено банкноти різних номіналів в українській гривні, румунських леях, російських рублях, євро та доларів США на загальну суму близько 70 тис. грн. Вказана сума, за версією правоохоронців, може бути, так званим, "чорним прибутком" затриманих лише за одну добу", – повідомили у поліції.

Затримання хабарників "Укртрансбезпеки" vn.npu.gov.ua

Затримання хабарників "Укртрансбезпеки" vn.npu.gov.ua

Затримання хабарників "Укртрансбезпеки" vn.npu.gov.ua

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