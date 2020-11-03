Посадовець "Мотор Січі" вкрав авіадвигун для збуту на "чорному" ринку

Начальник відділу вхідного контролю і ремонту агрегатів ВАТ "Мотор Січ" у змові з іншими співробітниками вкрав із заводу вертолітний двигун, заховав його в себе в гаражі й намагався збути на "чорному" ринку за $460 тис.

Президент компанії В'ячеслав Богуслаєв лише через пів року слідства визнав нестачу двигунів на заводі. Про це з посиланням на рішення суду, оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє "РБК-Україна".

Зокрема, слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора про цілодобове утримання обвинуваченого під домашнім арештом у межах розслідування кримінальної справи.

"У встановлений досудовим розслідуванням час і в невстановленому місці ОСОБА_2, невстановлені працівники ВАТ "Мотор Січ" та інші невстановлені особи вступили в злочинну змову з метою привласнення та розтрати майна ВАТ "Мотор Січ", а саме: авіаційного двигуна ТВЗ-117ВМА - СБМ1В та електронного регулятора двигуна висотного модифікованого шостої серії. Реалізуючи свій злочинний умисел, ... присвоїли авіаційний двигун і електронний регулятор двигуна для подальшого зберігання в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі "Запорожець" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Досвідчена, 3в, де зберігали його до 23.10.2020 року", – сказано в матеріалах судового рішення.

Як вдалося з'ясувати слідству, начальник відділу вхідного контролю і ремонту агрегатів ВАТ "Мотор Січ" зустрічався з потенційними покупцями й намагався збути вкрадений із заводу двигун, який зберігався в нього в гаражі, за $460 тис.

Як зазначено на офіційному сайті компанії-розробника двигуна КБ "Івченко-Прогрес", двигуни ТВЗ-117ВМА - СБМ1В призначені для літаків місцевих повітряних ліній у класі вантажопідйомності 6 000 кг, пасажиромісткістю 52 осіб. Встановлений на літак Ан-140, Ан-140-100.

Варто також зазначити, що кримінальну справу, що стало підставою для описаного рішення суду, було порушено в червні 2020 року. А суду була пред'явлена копія листа, датованого 23 жовтня 2020 року № 12701 від "президента ПАТ "Мотор Січ" ОСОБА_4 про виявлення нестачі авіадвигунів".

Як відомо, у підприємства немає посади "президент", а статус почесного президента "Мотор Січ" через юридичне непорозуміння досі зберігає ексвласник компанії В'ячеслав Богуслаєв.

Нагадаємо, що у 2012-2013 роках "Мотор Січ" вже була фігурантом гучного міжнародного скандалу, пов'язаного з крадіжкою 93 двигунів, знятих із ракет Х-55, здатних нести ядерний заряд. Замість утилізації за допомогою складної схеми двигуни було відремонтовано, й під виглядом металобрухту через низку фіктивних фірм вони опинилися в розпорядженні "Мотор Січі".

Російські учасники схеми отримали за цю операцію кримінальні терміни, але про відповідальність фігурантів з української сторони немає жодних даних.

Раніше повідомлялося, що голова Ради директорів ВАТ "Мотор Січ" Сергій Войтенко і фінансовий директор, член ради директорів ВАТ "Мотор Січ" Віктор Лунін завдали компанії збитків у розмірі близько пів мільярда гривень шляхом незаконного виведення грошей "Мотор Січ" із метою подальшого їх продажу.