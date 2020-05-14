Портников пояснив, чому ніхто не хоче брати "срібняки" від Росії

На пострадянському просторі вже всі зрозуміли, що Росія дає гроші і газ не для того, щоб підтримати когось, а щоб примусити до покори.

Однак в Кремлі до сих пір не усвідомили, що "російські срібняки" стали однією з "червоних ліній", переходити за що не хоче ніхто, щоб не втратити суверенітет. Про це в блозі на "Гранях" написав журналіст Віталій Портников.

Вплив Росії

"Всі чудово розуміють: Путін дає гроші не для того щоб допомогти, а для того щоб підкорити. Російський рубль – така ж зброя Кремля, як російський газ або російський танк", – написав журналіст.

Як приклад він навів Молдову, неподалік від якої, в придністровських Бендерах або Тирасполі, вже стоїть російський танк. А газ давно використовується для посилення російського впливу в цій країні, від якої Москва до того ж відхопила частину території.

Залишився рубль. І тут вже молдовським елітам довелося об'єднуватися проти свого занадто завзятого президента Ігоря Додона, що намірився стати російським губернатором. Рубль – це була остання крапля.

"Уряд, який Додон створив в союзі з колишніми соратниками проросійського олігарха Плахотнюка, на межі відставки. Не зможе Молдова і отримати економічну допомогу від Москви, яка повинна була стати головним козирем Додона на майбутніх президентських виборах. Правомірність отримання цієї допомоги була поставлена під сумнів молдовським конституційним судом", – пояснив Портников.

Він нагадав, що такий же оглушливий ефект отримання російського кредиту мало для четвертого президента України Віктора Януковича.

"Саме після того як Янукович, вже відмовившись від підписання угоди про асоціацію з ЄС, домовився з Путіним про допомогу, він втратив ту підтримку, яку ще мав у політичних і підприємницьких колах, і змусив олігархів примиритися з неминучістю перемоги Майдану. Тому що вірний Кремлю губернатор не потрібен нікому – ні прихильникам цивілізованого шляху розвитку своїх країн, ні тим, хто впевнений, що "Техас повинні грабувати техасці", ні навіть тим, хто хоче хороших відносин з Росією, але не перетворення своєї країни в російський бантустан", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, падіння світових цін на нафту для Росії буде фатальним. А розмови про те, що ця країна успішно переживе енергетична криза завдяки резервам, не витримують ніякої критики.