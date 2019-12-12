Porsche та Audi: начальник Львівської митниці "засвітив" розкішний автопарк (відео)

Новий начальник об'єднаної Галицької (колишньої Львівської) митниці Володимир Цабак їздить на цілому автопарку розкішних авто, володіти яким йому, найімовірніше, не по кишені. А на підконтрольних йому пунктах пропуску, ймовірно, діє система поборів з водіїв фур та бусів, що приносить її організаторам до $2 млн щодоби.

Про це заявив журналіст Євген Плінський у розслідуванні на своєму YouTube-каналі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його даними, Цабак із 2004 року працював лише на держслужбі – в Мін'юсті, в Державній архітектурно-будівельній інспекції, у департаменті капітального будівництва Львівської облради. Водночас він дозволяв собі часті подорожі за кордон на дуже дорогих авто.

"До моїх рук потрапила статистика автомобільних поїздок начальника Львівської митниці за кордон, яка не тільки показує любов до розкоші, а й підтверджує зв'язок із родичами Нефьодова (голова Держмитної служби, – Ред.) і тими, хто його призначав", – сказав Плінський у відео.

За його даними, у 2017 році Цабак двічі покидав межі України на синьому Porsche Cayman 2015 року випуску. У 2018 році він виїжджав тричі на чорному Porsche Carrera 2017 року випуску. І двічі вирушав за кордон на чорному Porsche Cayenne 2015 року.

Porsche Carrera Ілюстрація

"У 2019 році Цабак виїжджав за кордон на Porsche Panamera, зареєстрованому на компанію "Інтенсив". Офіційно нею володіє Олександр Кондра, а неофіційно – "конвертатор" Василь Костюк. Одного разу – на коричневому Audi Q7 2015 року випуску. Періодично він виїжджає за кордон на чорному Mercedes V-класу 2014 року випуску. Крім Цабака, цим автомобілем користується Андрій Дулік з сім'єю і Костюк з родиною. Також виїжджає Цабак за кордон і на Audi A6 2016 року. І користується ще одним Mercedes V-класу 2015 року. І єдиний автомобіль з декларації Цабака – червоний Volkswagen Passat 2015 року. Крім Цабака, ним користується пан Подоляк – радник в.о. директора територіального управління ДБР Львівської області", – сказав Плінський.

Також журналіст додав, що мама нового начальника Львівської митниці – Цабак Ярослава Дмитрівна – є зареєстрованою приватною підприємицею. Вона займається перевезеннями на мікроавтобусах через митний пост Шегині та на вантажних автомобілях через пост Краковець. Також, за даними Плінського, у власності Ярослави Цабак був вантажний автовоз для імпорту автомобілів.

"На цьому про нового начальника Галицької митниці у мене все. Максим Євгенович (Нефьодов, – Ред.) – чоботи не те, що хороші – століття не зносити!" – підсумував Плінський.

Що відбувається на Львівській митниці

Раніше Плінський заявив, що на Львівській митниці організували побори з фур і бусів, які перевозять контрабанду – побутову техніку, одяг, продукти харчування, китайські товари. З фури митники беруть $30 тис., з буса – $10 тис. Загалом, із пунктів пропуску на добу отримують приблизно $2 млн.

Найбільший дохід на “найжирніших” пунктах пропуску – "Раві-Руській", "Шегині" і "Краковці". Очолює схему, за словами Плінського, львівський бізнесмен і спонсор партії “Свобода” Ігор Кривецький, а на постах поборами нібито займаються Василь Пісний, Іван Бокало та Володимир Полуситок.

На думку Плінського, керувати Галицькою митницею Цабака поставили не випадково. Нібито тепер він керуватиме усіма нелегальними схемами.

“Схема, насправді, одна – не помічати те, що везуть фури через польський кордон. І, відповідно, брати за це великі гроші. Начальник митниці у Львові – людина впливова, але не всесильна. Він у частці, тому просто сидить тихо”, – сказав Плінський.

Суми поборів на митних постах Євген Плінський

За даними журналіста, пости фактично здані в оренду і використовуються контрабандистами на власний розсуд. Дорогі товари, що везуть через кордон, оформлюють як цеглу, крейду та інші дешеві матеріали.

“Прайс на це – $30 тисяч з фури. Для бусів – $10 тисяч. Кожен четвертий бус і кожна друга фура – йдуть по цій схемі. Платиш за таксою – і тобі зелене світло. Загалом, це 50-70 фур і 200-250 бусів за добу“, – розповів Плінський.

За його даними, нібито за добу пост "Краковець" приносить верхівці схеми $1 млн, пост "Рава-Руська" – $600 тисяч, "Шегині" – $400 тисяч. Плінський сказав. що така ж ситуація і на внутрішніх постах – “Львів-Поштовий”, “Малехів”, “Городок”, “Грушів”, “Смільниця” і “Угринів”.

Володимир Цабак

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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