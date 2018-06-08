Порошенко оцінив вплив "Північного потоку-2" на економіку України

Глава України Петро Порошенко впевнений, що газотранспортний проект "Північний потік - 2" не вплине на економіку держави, оскільки не буде реалізований.

Як передає "Гордон", таку заяву президент зробив на зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8 червня.

"Я вважаю, що" Північний потік - 2" не сильно вплине на українську економіку. Тому що його не буде. Я впевнений, що спільними зусиллями ми зуміємо його зупинити, тому що це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України, не має жодної економічної складової, який намагається забрати з України майже $3 млрд. Щоб ви розуміли масштаби, це сума, яка зараз витрачається на всю оборону України", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що газопровід будується для того, щоб залишити Україну без грошей на фінансування оборони.

"Чому Путін сумнівається перед тим, як атакувати нашу державу? Коли в нас у 2014 році майже не було армії, чому він не пішов далі? Тому що якщо в результаті агресії буде зупинена газотранспортна мережа, Путін перестане отримувати від Європи плату за газ, а ця сума тільки в минулому році дорівнювала $30 млрд. І Росія без цих грошей не проживе. А коли вони переключаться в обхід, цей безпековий фактор перестане працювати. Саме тому це так важливо", - заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Заході пояснили, чому Україні не варто чекати провалу "Північного потоку-2".