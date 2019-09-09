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10 вересня • оновлено в 06:36
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Популярний лоукостер поміняє аеропорт: як літатимуть українці

10.8т Читати матеріал російською

Турецький лоукостер Pegasus Airlines припинить польоти в аеропорт Київ ім. Сікорського ("Жуляни") і в подальшому буде літати в інший київський аеропорт – Бориспіль.

Авіаперевізник, який зараз тимчасово обслуговується в Борисполі на час ремонту злітно-посадочної смуги в Жулянах, має намір там і залишитися. Про це з посиланням на джерела повідомляє ЦТС.

"Крім того, в системі бронювання Pegasus Airlines в якості аеропорту прильоту/вильоту з Києва як на даний момент, так і після 12 вересня (дата завершення ремонту ЗПП в Жулянах) вказано саме Бориспіль", – йдеться в публікації.

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Інформацію про те, що турецький авіаперевізник буде обслуговуватися в аеропорту Бориспіль, виданню підтвердили в Хендлінгова компанії Interavia, яка буде працювати з Pegasus.

Pegasus Airlines поміняє Жуляни на Бориспіль

Pegasus Airlines поміняє Жуляни на Бориспіль

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Тема
Лоукости в Україні
Місце
Україна
Тег
авіабілети
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