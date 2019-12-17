Уничтожение украинской промышленности продолжается. Вчера получили постановление НКРЭ номер 2693 от 10.12.19 о повышении тарифов за распределение электроэнергии. В нашем случае с 1 января 2020 года мы должны платить на 44% больше.

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков, к кому из Вас везти 550 работников, которых предстоит увольнять? Я очень внимательно вчера смотрел выступление премьер-министра на "Свободе слова", очень красивые слова о том, что у правительства есть стратегия развития украинской промышленности. Видимо это начало реализации. Опять популизм и красивые слова. Неужели мы снова ошиблись с выбором?

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