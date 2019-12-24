Запуск ринку землі: Милованов сказав, коли українці відчують ефект

Українські фермери побачать ефект від земельної реформи приблизно через півроку або рік після її запуску і самі попросять, щоб на ринок прийшли іноземці.

Таке припущення висловив міністр економіки України Тимофій Милованов в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, аграріям потрібен час, щоб повірити в те, що держава не збирається відібрати у них землю.

Далі, вважає міністр, аграрії самі попросять, щоб на ринок прийшли іноземці. За його словами, фермери, які раніше продавали урожай перекупникам, можуть захотіти створити свою торгову марку, щоб продавати щось за кордон.

"Для цього потрібно побудувати переробку. Для цього потрібен партнер. Де дешеве кредитування? В Європі. Де чисті і прозорі бізнесмени? У розвинених країнах. Тому успішні фермери самі захочуть згодом, щоб був доступ іноземців", – пояснив Милованов.

Міністр згадав, що бійки, організовані з приводу ринку землі під Радою, влаштовувати не фермери, а "певні групи людей", які заробляють на "тіньовому" ринку землі та проти старту реформи.

"Аграрії хотіли обмеження іноземців та обмеження концентрації. Демократія це їм дала. Президент це чітко сказав, це комітет сказав", – зазначив Милованов.

Ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

В Україні пройшли масштабні протести проти відкриття ринку землі.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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