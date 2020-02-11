"Понабирали!" На Житомирщині губернатор поставив на місце "слугу народу"

Губернатор Житомирської області Віталій Бунечко скептично відгукнувся про ділові якості нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. На його запиті він залишив коментар: "Понабирали..."

Народний обранець попросив надати інформацію про стан доріг в області та їх ремонт, повідомляє "Перший житомирський". Тому він попросив надати йому "перелік підрядних організацій, яким було виплачено кошти, на підставі яких документів та в якому обсязі в грудні 2019 року за роботи пов’язані з ремонтом та експлуатаційним утриманням доріг (шляхів) у Житомирській області".

До речі, Луганська область у 2020 році на ремонт і будівництво доріг планує витратити рекордні 3,8 млрд гривень (близько $157 млн).

Ремонт доріг

Розписуючи документ на тих, хто повинен відповісти на запит, губернатор вирішив залишити свою думку. "Поясніть обранцеві, що дороги, по яким проїжджають, належать"Укравтодору". Понабирали...", – написав Бунечко.

Спілкування губернатора і "слуги народу" 1.zt.ua

Спілкування губернатора і "слуги народу" 1.zt.ua

Видання зазначає, що реакція голови ОДА у цьому випадку незрозуміла. "Адже народний обранець звертався стосовно всіх доріг в області. А виходить, що до компетенції адміністрації відносяться лише ті дороги, по яких ходять, а "дороги, по яких проїжджають, належать Укравтодору", – прокоментували місцеві журналісти цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні вже з 1 березня стартує масштабне будівництво доріг.

Президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що за останні роки в місті і області не будували нових доріг.

У 2020 році в Україні відремонтують 4 тис. км доріг державного значення, на що витратять 85 млрд гривень, з них 31 млрд – з Дорожнього фонду.

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