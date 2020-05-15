У Польщі владу підловили на брехні про кількість українців, які покинули країну

З Польщі до України після введення карантину з 15 березня до 30 квітня виїхало 198,8 тисячі українців, а в'їхало – 53 тисячі. Це уп'ятеро менше, ніж заявляли польські політики.

Про це свідчать дані Прикордонної служби Польщі, повідомило видання Gazeta Prawna.

Виїзд українців із Польщі

Заявили про мільйон українців

Газета перевіряла слова віцепрем'єрки Ядвіги Емільєвич, яка в інтерв'ю іноземним ЗМІ, зокрема Bloomberg, спершу стверджувала, що Польщу через коронавірус покинув 1 млн заробітчан, а потім знизила цю цифру до 800 тисяч.

Видання зазначає, що такі високі цифри "подобаються" польській владі, оскільки дають їй змогу стверджувати, що "мільйон українців, які виїхали", допоможе їм знизити безробіття в країні.

Скільки поїхало насправді

Однак дані від прикордонників свідчать про інше.

"З 15 березня до 31 квітня на польсько-українському кордоні ми перевірили 53 тисячі громадян України при в'їзді до Польщі і 198,8 тисячі – при виїзді за кордон. Це дані щодо сухопутного кордону. Також було п'ять літаків, на борту яких могло бути в сумі максимум 1250 осіб. Всього на 1 травня в Польщі українців стало на 148 тисяч менше, ніж було 14 березня", – повідомила газеті прессекретарка Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща може опинитися в дуже скрутному становищі через залежність від трудових мігрантів із України. Адже більшість цього року через пандемію не зможе приїхати туди на сезонні заробітки.

Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах із сусідами-членами Європейського союзу – Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною – до 12 червня через пандемію коронавірусу.

Через закриття кордонів у Польщі вже назріла справжня полунична криза. Ранні сорти ягоди просто нікому збирати, тому що частина українців виїхала, а ті, що залишилися, не бажають гнути спину на полях.

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