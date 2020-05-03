Польща зніме частину карантинних обмежень: чого чекати заробітчанам

У Польщі поступово послаблюють карантинні обмеження. На початку травня буде введено другий з чотирьох етапів послаблення. Там чекають на українських заробітчан, але з низкою обмежень.

Починаючи від 4 травня в країні за умови дотримання правил безпеки буде відкрито готелі і хостели, торгові центри та інші точки торгівлі. Про це йдеться в публікації на ТСН. Також, починаючи з 6 травня, влада відкриває дитячі садочки.

Жителі і надалі повинні носити захисні маски в громадських місцях.

Робота за кордоном

Хто має право в'їжджати до Польщі

Польща гостро відчуває брак "робочих рук". Там заявили, що готуються організовувати чартерні рейси для українців, щоб ті їхали на роботу навіть під час карантину.

Другий етап ослаблення обмежень не принесе жодних змін на кордоні між країнами. Офіційно обмеження на в'їзд до Польщі діють до 3 травня, але Варшава обіцяла ці обмеження подовжити.

Незважаючи на те, що на кордоні з Польщею діють певні заборони, потрапити туди все ж можна. Офіційний сайт польських прикордонників опублікував правила перетину кордону.

В'їжджати до Польщі мають право:

громадяни Польщі;

іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі або перебувають під їхнім постійним наглядом;

іноземці, які мають польську карту;

глави дипломатичних представництв та співробітники дипломатичного і консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичний ступінь і члени їхніх сімей;

іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право виконувати роботу на тих же умовах, що і польські громадяни, які мають дозвіл на роботу, сезонний дозвіл на роботу, декларацію про призначення роботи іноземцю на території Польщі;

в особливо обґрунтованих випадках, не зазначених вище, командир прикордонного поста після отримання згоди начальника прикордонної служби може дозволити іноземцю в'їжджати на територію Польщі;

іноземці, які керують автомобілем, що використовується для перевезення товарів.

Всі, хто прибуває з-за кордону, повинні пройти обов'язковий 14-денний карантин. Це не стосується водіїв, які перевозять вантаж.

Як і раніше на українсько-польському кордоні працюють два пункти пропуску: Ягодин-Дорохуськ і Краковець-Корчова.

Як Польща буде виходити з карантину

Влада країни не визначила чітких термінів введення третього і четвертого етапів ослаблення карантину. За словами прем'єра Матеуша Моравецького, Варшава дотримується "гнучкого плану".

Третій етап

відкриття перукарень та салонів краси;

відкриття магазинів у торгових центрах зі значними обмеженнями;

гастрономія – відкриття закладів харчування з обмеженнями;

спортивні заходи до 50 осіб (на відкритому просторі, без участі глядачів);

організація догляду за дітьми, школи.

Четвертий етап

відкриття масажних салонів і соляріїв;

дозволять заняття в тренажерних залах і фітнес-клубах;

театри і кінотеатри запустять в новому санітарному режимі.

"Наступні етапи повернення до нормального життя вводитимуться поступово, коли зростання захворюваності буде низьким", – додали на сайті польського уряду.

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