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12 лютого • оновлено в 16:12
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/ Ринки та компанії

Польща завела справу на "газопровід Путіна": що вимагають від Росії

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Польський антимонопольний регулятор UOKIK зажадав від "Газпрому" документи для розслідування про газопровід "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

Раніше UOKIK оштрафував на десятки мільйонів євро французьку компанію Engie Energy, коли та відмовилася від співпраці в рамках цієї справи, повідомив "Інтерфакс". "15 січня 2020 року "Газпром" отримав повідомлення від Польського комітету з конкуренції із запитом інформації та документів для проведення розслідування", – йдеться в меморандумі нового випуску єврооблігацій "Газпрому".

А кількома днями раніше в Росії заявили, що роботи по "Північному потоку-2" будуть завершені незважаючи на будь-який опір США або інших країн.

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Польща почала антимонопольне розслідування відносно "Газпрому" у 2018 році. Там підозрюють, що в ході будівництва "Північного потоку-2" ПАТ "Газпром" вступив у змову з європейськими партнерами-кредиторами (за підставою "створення спільного підприємства без отримання попередньої згоди президента UOKIK").

"Газпром" спробував припинити розслідування, але в UOKIK вважають, що проєкти російської компанії зачіпають польські інтереси, а тому вимагають їхньої згоди.

Агентство відзначає, що у листопаді 2019 року UOKIK оштрафував французьку Engie Energy за "вперту і безпідставну відмову" надати інформацію для розслідування. Про штрафи польського регулятора щодо інших учасників проєкту не повідомлялося. Наприклад, німецька Wintershall Dea коментувала, що знаходиться в діалозі з польським регулятором.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Польща
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hunt andres
hunt andres
А при чем здесь какой-то пшекский рыгулятор и СП???????
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0
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фил филька
фил филька
дык французи послали накуй поляков с оплатой. обос скромно умолчал об этом)) ну а россия тем более нянчиться с поляками не будет)
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Махно Володимир
Махно Володимир
россию уже хорошо прессуют со всех сторон! россию нужно yничтoжить! смешать с гoвнoм! без всего мира. россия это пoмoйнaя ямa!
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Махно Володимир
Махно Володимир
фил филька, газ США, уголь ЮАР, твэлы уже не закупаем практически у россии, тоже уже у США, ты не знал? теперь знаешь!
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1
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фил филька
фил филька
Махно Володимир, а где уголь газ твэлы покупать будете?))
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2
1

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