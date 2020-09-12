Польща закликала Європу зупинити "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російський проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити, оскільки він загрожує європейській солідарності і ставить Білорусь та Україну в залежність від Росії.

Про це він сказав після зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина) у п'ятницю, 11 вересня, повідомив "Укрінформ".

“Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії”, – заявив Моравецький.

Він зазначив, що використовуючи економічні механізми, такі як газопровід "Північний потік" чи "Північний потік-2", Росія вже неодноразово припиняла подачу газу у газотранспортну систему України, відрізаючи тим самим його доступ до західних ринків.

“Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами”, – наголосив Моравецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладання газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.

У травні 2020 року розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

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Влада Польщі готова запропонувати Німеччині свою інфраструктуру для транспортування газу, якщо Берлін відмовиться від використання російського газопроводу "Північний потік-2".