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6 червня • оновлено в 09:29
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Польща підняла тариф на транзит російського газу

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Польща підвищила тарифи на транспортування газу по польській ділянці російського газопроводу "Ямал – Європа".

Про це йдеться в повідомленні польського Управління регулювання енергетики (URE). "Президент URE затвердив тариф на послуги з передачі природного газу на 2021 рік за польській ділянці системи транзитних газопроводів "Ямал – Європа", що належить EuRoPol GAZ", – йдеться у повідомленні.

Тариф для газового оператора Gaz-System (відповідає за транспортування природного газу в Польщі) на вхід газу до Польщі підвищено на 10-13% залежно від виду палива. Тариф в точках виходу збільшиться на 0,1%. А для оператора EuRoPol GAZ (володіє польською частиною транзитного газопроводу) тариф за транспортування газу виріс на 16,5%

Газопровід "Ямал – Європа"

Газопровід "Ямал – Європа"

neftegaz.ru

"Підвищення ставок стало результатом значних стратегічних інвестицій, здійснюваних Gaz-System, які безпосередньо впливають на енергетичну безпеку Польщі", – сказали в управлінні.

У URE пояснили, що введення в дію тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги з передачі газу на 16,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд: 22 травня вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток і доставка з РФ.

27 травня Росія різко знизила прокачування газу через Польщу ("Ямал – Європа"). А потім Росія повністю припинила поставки газу в Європу. Причина – падіння попиту і цін на сировину.

Почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
газопровод
Місце
Польща
Теги
газопровод транзит газу
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Економіка Ринки та компанії

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