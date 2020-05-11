Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладки газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.

Про це йдеться на сайті польського оператора Gaz-System, який будує газопровід разом із датською компанією Danish Energinet SOV. Міністерство підприємництва, енергетики та зв'язку Швеції прийняло рішення 7 травня.

Baltic Pipe дозволить транспортувати природний газ через Балтійське море з Норвегії в Польщу.

"Ми дуже раді, що отримали дозвіл на будівництво від уряду Швеції, і ми дуже цінуємо швидкий і безперебійний розгляд нашої заявки. Це рішення показало, що уряд Швеції визнає важливість проєкту не тільки для Польщі та Данії, а й для всього Європейського Союзу, для посилення співпраці між країнами-членами ЄС і, можливо, більше для того, щоб стати незалежними від поставок природного газу з Росії", – підкреслив президент GAZ-SYSTEM Томаш Ступінь.

Протяжність трубопроводу у винятковій економічній зоні Швеції складе близько 85 кілометрів. Загалом довжина підводної частини складе близько 275 кілометрів.

Початок будівництва газопроводу заплановано на другу половину 2020 року. За прокладання буде відповідати італійська компанія Saipem. Роботи в морі заплановані на літо 2021 року.

Із жовтня 2022 року по трубопроводу повинен транспортуватися природний газ із родовищ на норвезькому континентальному шельфі. По ньому можна буде транспортувати до Польщі 10 мільярдів кубометрів газу в рік.

Загальна вартість будівництва Baltic Pipe становить понад 1,5 мільярда євро.

Газопровід. Ілюстрація Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, російський монополіст "Газпром" приготувався до різкого падіння попиту на експорт газу через пандемію коронавірусу й економічну кризу. За оцінками компанії, падіння складе 16,4%.