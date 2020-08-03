Польща оштрафувала "Газпром" через "Північний потік-2"

Ярослав Маркін Ринки та компанії 09:28, 3.08.2020 Оновлено: 09:36, 3.08.2020

Польський антимонопольний регулятор оштрафував "Газпром" на 213 млн злотих (50 млн євро) через ухиляння від співпраці у справі щодо будівництва "Північного потоку-2".

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора у понеділок, 3 серпня.

"Глава UOKiK Томаш Хрустний наклав штраф на суму близько 213 млн злотих 50 млн євро) на" Газпром". Це результат відсутності співпраці в розгляді, який проводиться у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", – сказано в повідомленні.

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