Масове закриття гральних автоматів в Україні: скільки справ завели

Національна поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за незаконне заняття гральним бізнесом.

В ході перевірок станом на суботу, 21 грудня, вилучено 4,5 тисячі одиниць грального обладнання, вартість якого перевищує 51 млн гривень. Про це повідомили у прес-службі МВС.

"Всього припинено діяльність 5300 гральних закладів. У правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри в покер, 247 ігрових автоматів, 3715 одиниць комп'ютерного обладнання, 318 одиниць іншої комп'ютерного обладнання. За фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за статтею "Зайняття гральним бізнесом", – сказано у повідомленні.

Незаконні азартні ігри ГПУ

"Зараз в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов'язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури в цьому напрямку буде жорсткою і безапеляційною", – сказав генпрокурор Руслан Рябошапка.

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Незаконні азартні ігри ГПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 грудня Кабінет міністрів прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада закриває зали через провального голосування у Верховній Раді за легалізацію грального бізнесу.

Кореспондент ObozTV провів власне розслідування і з'ясував, що до вечора п'ятниці закрилися далеко не всі гральні заклади Києва.

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