В Україні перестали штрафувати "євробляхерів": у чому причина

Українська поліція не може штрафувати водіїв нерозмитнених "евроблях", оскільки у неї зараз немає доступу до митних баз.

При цьому зупинити авто на іноземній реєстрації для звичайної перевірки копи можуть. Про це з посиланням на відповідь пресслужби поліції повідомляє "Мукачево.нет". Закарпатські водії "блях" поскаржилися, що їх стали частіше перевіряти.

"У Нацполіції зазначили, що наразі ніяких установ та наказів про зупинку, перевірку та штрафування водіїв на іноземній реєстрації не було. Авто можуть зупинити лише у стандартних рамках, чи то порушення правил дорожнього руху, чи орієнтування і так далі", – сказано в публікації.

В Управлінні патрульної поліції додали, що в 35 ст. закону "Про нацполіцію" додали 10-й пункт. Він дає підставу зупиняти авто на іноземній реєстрації. Тобто патрульні мають право зупинити автомобіль і перевірити реєстраційні документи, наявність страхового полісу водія і т.д.

"Але, саме перевіряти, чи законно вони перебувають на території України і скласти адмінматеріал поліцейські не можуть, аджеу них досі немає доступу до баз даних митниць", – йдеться в матеріалі.

Штрафи для "єврономерів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради відклала штрафи за порушення митних правил при ввезенні автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року. Однак з 1 січня 2020 року в Україні були введені в дію штрафи.

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