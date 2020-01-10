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10 січня • оновлено в 15:10
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/ Ринки та компанії

Покарали за Крим: Росія програла Україні суд на $82 млн

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Суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити близько $82,1 млн компенсації українським фірмам за майно, яке було забрано у них в анексованому Криму.

Рішення про це ухвалив Федеральний суд Швейцарії, повідомив ресурс Swiss Info. Він залишив в силі рішення арбітражу в Женеві, який зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків (близько $82,1 млн) 12-ти українським компаніям в якості компенсації за збитки, завдані внаслідок конфіскації їхніх активів на півострові.

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Росію покарали за Крим: Міжнародний арбітраж прийняв рішення на користь "Ощадбанку"

Росія намагалася оскаржити рішення Міжнародного арбітражного суду в Женеві, яке було ухвалено у квітні 2019 року. "Російська сторона стверджувала, що женевський судовий орган не підходить для винесення рішення у цій справі. Вона також заявляла, що аргументи українських фірм, які стверджували, що вони підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року, не застосовуються. Згідно з цією угодою, РФ і Україна не повинні експропріювати інвестиції без своєчасної виплати справедливої компенсації", – сказано в публікації.

Уточнюється, що за відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них "Укрнафта", що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній олігарха Ігоря Коломойського.

"Палата призначила двох арбітрів, а ті вибрали головою своєї групи Габріель Кауфманн-Колер з Женеви. Тим самим розгляд виявися перенесеним до Швейцарії", – сказано в матеріалі.

У Федеральному суді Швейцарії вирішили, що компетенцію Міжнародного арбітражного суду не можна ставити під сумнів. А тому покарання для Росії залишили в силі.

Росія програла суд по Криму

Росія програла суд по Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму повідомили, що Туреччина відновила поромне сполучення з островом, яке було зупинено ще в 2017 році.

"Влада" окупованого Криму заявили про рішення відкрити регулярні авіарейси між Сімферополем і Єреваном (Вірменія).

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Україна проти Росії в Гаазі
Місце
Швейцарія
Тег
Новини Криму
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Пора Люблинскому суду города Москвы присудить Украине штраф-компенсацию за 30-летнее разграбление Крыма...
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Zhikharev Dmitry, Гитлер вовремя не догадался, как закрепить за собой территорию под Москвой :).
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Zhikharev Dmitry, на мягкой бумаге пожалуйста)))
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фил филька
фил филька
за такой огромный полуостров 82 млн бакарей?))) которые еще и никто платить не собирается) да вы прям стратеги и гении международных отношений)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
фил филька, уже не собирались 3 млрд платить. Знаем чем закончилось)
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Особенно нравятся кремлевские камлания о "статусе Крыма": только полный идиот может поднимать этот вопрос в международном суде - ведь по международным законам статус Крыма не менялся и Крым как был, так и остается суверенной территорией Украины :).
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