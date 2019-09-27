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27 вересня • оновлено в 18:32
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/ Ринки та компанії

Погрозили пальцем? НБУ оригінально покарав "сірі" обмінники сім'ї Тимошенко

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Пункти обміну валюти, які пов'язують з сім'єю Юлії Тимошенко, викрили у "сірих" схемах. Але вони відбулися письмовим попередженням.

Порушення спливли в ході перевірки Нацбанку, повідомляє сайт dubinsky.pro. Там говориться, що мова йде про сірий обмін готівкової валюти.

"26 вересня НБУ повідомив, що за результатами виїзних позапланових перевірок небанківських фінансових установ в II кварталі 2019 р застосував заходи впливу "у вигляді письмових зауважень" до дев'яти фінкомпаній, які займаються обміном готівкової валюти. Серед них ТОВ "ФК "Конверсія". "Конверсія" входить до банківської групи "Укрбудінвестбанк". Банк належить Світлані Дем'яненко і Артуру Чечоткіну, чоловікові дочки екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко", – повідомляє ресурс.

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У матеріалі йдеться, що "ФК" Конверсія" аналогічно за порушення порядку валюто-обмінних операцій каралася 5 серпня 2019 року.

"В банківську групу також входить "ФК "Фінансовий Світ" і ТОВ "Перша інкасаторська компанія". Банк відомий тим, що займається в т.ч. оптовим обміном валют і переведенням у готівку. Він також обслуговує грошові потоки МВС і ДФС. НБУ також "застосував заходи впливу у вигляді письмових зауважень" до ряду інших компаній, які займаються сірим обміном готівкової валюти", – сказано в матеріалі.

Погрозили пальцем? НБУ оригінально покарав "сірі" обмінники сім'ї Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд скасував скандальне рішення Баришівського райсуду Київської області, яка призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Обмін валют
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
операції з валютою
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Бог - в помощь !
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А кто-то даже в депутаты её выбрал, чего вы теперь возмущаетесь ? Эта леди, принесла убытков Украине не меньше, чем Порошенко, одни газовые договора чего стоят !
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