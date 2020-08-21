Спільне навчання боротьбі з кібератаками — ключовий аспект захисту цифрових мереж.

Цінна інформація про атаки та вразливості системи забезпечує створення інноваційних рішень і більш безпечних продуктів.

Компанія Siemens Smart Infrastructure й Об’єднаний центр передових технологій із кібероборони (CCDCOE) НАТО підписали Меморандум про взаєморозуміння, щоб продовжити співпрацю в галузі кібербезпеки критично важливих об’єктів інфраструктури. Центр CCDCOE щороку проводить навчання з кібероборони високого рівня Locked Shields, завдяки якому забезпечується базис для спільного нарощування потенціалу захисту. Завдяки новій угоді сторони розширюють свою поточну співпрацю у сфері навчання кіберобороні енергосистем. Під час здійснення тестувань за допомогою програмного забезпечення для контролю енергосистем Spectrum Power компанія Siemens отримує цінну інформацію про вектори потенційних атак, а також можливість ретельно протестувати нові функції безпеки або протоколи для своїх продуктів і рішень.

Завдяки інтеграції ще більшої кількості відновлювальних і децентралізованих джерел енергії за останні роки принципово змінилося функціонування мереж і керування ними. Суттєво зросла кількість нових учасників ринку, взаємодія між споживачами-виробниками, а також потреба в оптимізації мереж. Унаслідок проникнення інформаційних і комунікаційних технологій у мережі передачі та розподілу енергії взаємозв’язки, кількість яких зростає, створюють більше можливостей для потенційних атак на цифрові енергосистеми. Отже, кібербезпека є основним пріоритетом для операторів енергосистем і державних органів.

Поглиблена співпраця компанії Siemens і НАТО в галузі кібербезпеки критично важливих об’єктів інфраструктури

Навчання Locked Shields проводяться центром CCDCOE НАТО щорічно з 2010 року. Їхня мета полягає в навчанні груп реагування з кібероборони для захисту від масованих кібератак. У 2017 році компанія Siemens об’єдналася з центром CCDCOE НАТО, додавши в навчання з оборони пов’язані з електромережами сценарії, до яких належать такі системи й продукти, як Siemens Spectrum Power та Sicam A8000. За допомогою них вдається поєднати складні сценарії енергомереж із центрами керування і підстанціями, які пов’язані між собою і є взаємозалежними. Під час навчань експертам з кіберзахисту потрібно встановити лінії захисту об’єктів складної інфраструктури, зокрема різні системи та програми, які мають протистояти масовим кібератакам великої групи хакерів. У процесі цих навчань експерти з кіберзахисту вчаться вирішувати низку складних завдань, зокрема підтримувати систему в робочому стані під час пошуку загроз, сповіщати про атаки, відновлювати системи тощо. Навчання Locked Shields забезпечують можливість вчитися на практиці за допомогою тренувань і співпраці в галузі захисту кібероперацій.

"Енергосистеми й пов’язані об’єкти формують основу сучасного суспільства, тому вони є привабливими цілями для хакерів. Знання й досвід, набуті під час навчань Locked Shields, важливі для гарантування безпеки й захисту енергосистем. Завдяки поглибленій співпраці з центром CCDCOE НАТО компанія Siemens може отримати цінну інформацію про нові форми атак і способи вирішення проблем, що виникають у галузі кібербезпеки цифрових мереж. Ці дані застосовуються для подальшого розвитку асортименту наших рішень", — каже Роберт Клаффус, виконавчий директор Siemens Digital Grid.

Одним із прикладів тестування нових функцій у рамках цієї співпраці є протокол обміну даними відкритого стандарту OPC UA PUB/SUB, який застосовується до багатьох програм Інтернету речей.

Поглиблена співпраця компанії Siemens і НАТО в галузі кібербезпеки критично важливих об’єктів інфраструктури

Полковник Яак Таріен, директор центру CCDCOE НАТО, зауважує: "Наша довгострокова співпраця з компанією Siemens із підготовки кіберекспертів для захисту критично важливих об’єктів інфраструктури загалом і енергосистем зокрема стала для центру CCDCOE НАТО важливою частиною технічних кібернавчань. Спрямована на зміцнення взаємодії між різними зацікавленими сторонами в галузі кіберзахисту, а також поглиблення співпраці й обміну передовим досвідом, ця угода виводить нашу спільну роботу на новий рівень. Наше суспільство покладається на сильні й стійкі критично важливі об’єкти інфраструктури. Тому наше партнерство з ключовими представниками галузі, як-от Siemens Smart Infrastructure, дійсно цінне для розвитку кібербезпеки".

"Сіменс АГ" (Берлін і Мюнхен) — провідний світовий технологічний концерн, який протягом більше 170 років уособлює собою найвищий рівень інжинірингу, інновацій, якості, надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність в більш ніж 200 країнах світу і спеціалізується в таких областях, як електрифікація, автоматизація і цифровізація. "Сіменс" - один з найбільших в світі постачальників енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій. Підприємство є одним з провідних виробників парогазових установок для ефективного виробництва енергії, постачальником рішень для її передачі, піонером в області інфраструктурних рішень, технологій автоматизації та програмного забезпечення для промисловості. Компанія є великим виробником медичного обладнання для візуалізації (комп'ютерних та магнітно-резонансних томографів) і лабораторної діагностики. В 2019 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 86,8 млрд євро, а чистий прибуток — 5,6 млрд євро. Більш детальна інформація: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press.

ДП "Сіменс Україна"— одна з провідних промислових компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту і автоматизації будівель. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві, регіональні філії діють у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на Інтернет-сайті: www.siemens.ua.

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