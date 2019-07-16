Подруга зірки і дружина банкіра: з'явилися деталі призначення Зеленського в ПриватБанку

Президент Володимир Зеленський призначив у наглядову раду ПриватБанку подругу актриси "95 кварталу" Олени Кравець, криворіжанку Юлію Мецгер. Також вона є дружиною заступника голови правління Укргазбанку Євгенія Мецгера, який теж родом із рідного міста глави держави.
Указ про призначення опублікований на сайті Кабінету міністрів. Згідно з документом, Мецгер представлятиме інтереси держави в ПриватБанку, а призначили її за квотою Володимира Зеленського.
Юлія Мецгер, як і президент, родом із Кривого Рогу. Крім того, в Києві вона тісно спілкувалася із акторами студії "Квартал 95". Так, актриса Олена Кравець неодноразово публікувала у соцмережах фотографії за участю Мецгер із відпочинку і "дівіч-вечорів".
Раніше Мецгер працювала юристом в Укрексімбанку. Водночас її чоловік Євген є заступником голови наглядової ради Укргазбанку. Свою нову посаду вона буде займати три роки. Примітно, що і Юлія, і Євгеній Мецгери раніше працювали в Укрексімбанку. А сам Євгеній також щонайменше навчався у Кривому Розі (закінчив Криворізький економічний інститут). Однак досі кар'єра Юлії розвивалася менш стрімко.
Кравець і Мецгер
Facebook Олена Кравець
Тепер же Мецгер, як член Наглядової ради ПриватБанку, зможе впливати і на кадрові призначення в банку, і на політику самої фінустанови. А в руках "друзів президента" опинилися два великі українські держбанки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.
Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".