Подруга зірки і дружина банкіра: з'явилися деталі призначення Зеленського в ПриватБанку

Президент Володимир Зеленський призначив у наглядову раду ПриватБанку подругу актриси "95 кварталу" Олени Кравець, криворіжанку Юлію Мецгер. Також вона є дружиною заступника голови правління Укргазбанку Євгенія Мецгера, який теж родом із рідного міста глави держави.

Указ про призначення опублікований на сайті Кабінету міністрів. Згідно з документом, Мецгер представлятиме інтереси держави в ПриватБанку, а призначили її за квотою Володимира Зеленського.

Юлія Мецгер, як і президент, родом із Кривого Рогу. Крім того, в Києві вона тісно спілкувалася із акторами студії "Квартал 95". Так, актриса Олена Кравець неодноразово публікувала у соцмережах фотографії за участю Мецгер із відпочинку і "дівіч-вечорів".

Раніше Мецгер працювала юристом в Укрексімбанку. Водночас її чоловік Євген є заступником голови наглядової ради Укргазбанку. Свою нову посаду вона буде займати три роки. Примітно, що і Юлія, і Євгеній Мецгери раніше працювали в Укрексімбанку. А сам Євгеній також щонайменше навчався у Кривому Розі (закінчив Криворізький економічний інститут). Однак досі кар'єра Юлії розвивалася менш стрімко.

Кравець і Мецгер Facebook Олена Кравець

Тепер же Мецгер, як член Наглядової ради ПриватБанку, зможе впливати і на кадрові призначення в банку, і на політику самої фінустанови. А в руках "друзів президента" опинилися два великі українські держбанки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!