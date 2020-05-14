Курс рубля обвалився, незважаючи на подорожчання нафти

У Росії зростає курс рубля. На Московській біржі в четвер, 14 травня, долар подорожчав на 44 копійки – до 74,38 руб./$, незважаючи на те, що на початку торгів рубль активно зміцнювався.

На відкритті торгів долар коштував 73,82 руб./$. Також щодо рубля подорожчало євро – до 80,24 руб. /євро. Про це свідчать дані біржі станом на 16:10 за київським часом.

Це трапилося на тлі подорожчання нафти.

Курс валют в Росії на біржі

Напередодні в процесі торгів російська валюта обвалилася з 73,16 руб./$ до 74,21 руб./$. Причина – падіння цін на нафту в середу.

Курс валют в Росії на біржі

Це триває на тлі подорожчання нафти. Також зараз відбуваються рекордні продажі валюти Центробанком РФ з метою закрити прогалину в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд у травні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть більш як 190 млрд рублів (приблизно $2,6 млрд).