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15 вересня • оновлено в 11:02
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"Подорожчало на 90%": в Криму жахнулися "успіхам" за 5 років

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Ціни на основні продукти харчування в анексованому Криму за останні п'ять років зросли на 90%.

Їжа на півострові коштує дорожче, ніж в материковій частині України і навіть більше, ніж у північних регіонах Росії, де все привозиться. Про це кримчани пишуть в соцмережах.

Так, в спільності в Facebook "Крим, Партеніт" привели дані з місцевої газети "Кафа", журналісти якої підрахували, як змінювалися ціни на їжу. Серед продуктів – яловичина, свинина, курятина, яйця, молоко, картопля, капуста, цибуля, банани і цукор.

"У порівнянні з вереснем 2014 року, в 4,5 рази подорожчали помідори, в 2,5 рази – цибула, масло, персики, в два рази – картопля, на 60-70% – яловичина, яйця, риба, капуста, огірки, банани, молоко, курятина. У середньому за місяць набір продуктів подешевшав на 1%, за рік – не змінився, за два роки подорожчав на 3%, за п'ять років – подорожчав на 90%", – йдеться в газетному огляді цін.

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У коментарях люди дивуються такими цінами і пишуть, що їх і близько не можна порівняти з тими, які були при Україні.

"Ну і ціни ... Залишається тільки філософствувати. У Криму часів десятирічної давнини ціни були людськими і доступні будь-кому, як зараз в Одесі. Так що, хто хоче смачно і доступно відпочити – тільки сюди", – пише Лариса Кочергіна.

Інші люди відзначають, що їжа на анексованому півострові коштує навіть дорожче, ніж у північних регіонах Росії.

"На півночі країни, зокрема, в ХМАО, де все привозиться, ціни нижчі", – прокоментувала мешканка Сургута Неллі Агруц

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на фрукти в літній сезон в анексованому Росією Криму виявилися в кілька разів вище, ніж на материковій частині України.

У включеному Криму забили на сполох через нову хімічну катастрофу – цього разу в районному центрі Леніно.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
цены
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Крым Андрей
Крым Андрей
" люди удивляются таким ценам и пишут, что они и близко не сравнимы с теми, которые были при Украине "... Бгггг))) Так и в Дуркаине тоже люди удивляются таким ценам и пишут, что они и близко не сравнимы с теми, которые были при Украине. Что поделать, везде инфляция.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А зарплаты и пенсии с Украиной сравнить? Запамятовали?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кристина Стефанова, так они и цены на Украине забыли сравнить с до майдаными ценами!
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