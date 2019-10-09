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9 жовтня • оновлено в 18:49
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Подешевшають квитки? У Гончарука анонсували авіареформу

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В Україні можуть подешевшати авіаквитки. Міністерство інфраструктури має намір звернутися до Верховної Ради з проханням скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення.

У такий спосіб уряд спробує збільшити популярність цього виду транспорту всередині країни. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у ефірі програми "Сніданок з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Обов'язково має розвиватися внутрішня авіамобільність. Зараз вона на рівні 5-6%, це недостатньо, порівнюючи з Європою. Щоб покращити ситуацію, ми плануємо заводити внутрішніх перевізників, зокрема й інші компанії. Ще будемо пропонувати Верховній Раді скасувати податок на додану вартість на внутрішні перевезення. Тому що якийсь дивнуватий це має вигляд, що на міжнародні перевезення немає ПДВ, а на внутрішні – є", – повідомив міністр.

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Через значну вартість мандрівки зараз деякі регіони практично відрізані від авіасполучення.

"Наприклад, для Закарпаття передбачений тільки один літак. Такі польоти збиткові, і через це місцева адміністрація за сезон виплачує компанії п'ять мільйонів гривень компенсації. Кажуть, що мало літаків, але ці рейси недозавантажені, тому що дорогі", – пояснив Криклій.

Подешевшають квитки? У Гончарука анонсували авіареформу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України не збирається відновлювати авіасполучення з Росією, щоб не повторилася катастрофа, подібна MH17.

Французька авіакомпанія Aigle Azur, яка здійснювала рейси зокрема й до України, оголосила про банкрутство.

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Тема
авіаперельоти
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
авіабілети дешеві квитки
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буду ждать когда подешевеют,полечу в Гребенку по сало.
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