"Податкову не хвилює": українцям пояснили феномен "скандинавського соціалізму"

У Швеції малі підприємці сплачують 60% від своїх заробітків, при цьому податки сплачуються наперед.

"Про соціальну справедливість... Сума нараховується відповідно до минулого року", – пише у Facebook професор у КПІ ім. Ігоря Сікорського Лідія Смола.

За її словами, податкову не хвилює, якщо рік видався не таким прибутковим або були проблеми зі здоров‘ям.

"Гід сказала, що ми все на своїх плечах несемо: "я не можу дозволити собі хворіти, бо нікого не хвилює, де мені брати гроші на податки в разі хвороби. Спочатку заплати, а в кінці року будемо розбиратися. Штрафи такі, що ніхто навіть не думає про інші варіанти", – повідомила викладачка.

При цьому користувачі мережі наголосили, що високі податки – ціна "скандинавського соціалізму".

"Коли розповідають про феномен "скандинавського соціалізму", то забувають про таку "незначну" деталь. Комфорт, безпека, високі соціальні стандарти з неба не падають", – пише Оксана Фітель.

"Податки – велика сила. Ми живемо в найбільш ліберальному податковому кліматі", – резюмував Віталій Мороз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в січні-лютому 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 40,4 млрд гривень податкових платежів.

Це на 22,6%, або на 7,5 млрд гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року, заявили у Державній фіскальній службі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!