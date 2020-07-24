Малюська закликав українців купувати подарункові сертифікати у камери СІЗО

Мін'юст України запровадив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на користування платними камерами в українських СІЗО.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook у п'ятницю, 24 липня. Він пожартував, що це може стати гарним подарунком на день народження чиновника або політика.

"Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!", – написав Малюська.

Розказав про "клієнтоорієнтованість"

На цьому чиновник свої жарти не припинив. Зокрема, він навів низку "переваг" такого подарунку, назвавши їх "клієнтоорієнтованістю":

розташування у центрі міста;

цілодобова охорона;

зменшені ризики підхопити коронавірусну хворобу;

можливість відволіктись від соціальних мереж та гаджетів;

триразове харчування.

"Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають на іменинників!", – підсумував Малюська.

Він уточнив, що попри жартівливий тон повідомлення, цю послугу запустили всерйоз.

Скільки коштують платні камери в СІЗО:

Київ: 2000 грн. за добу, 8000 грн. за тиждень, 12000 грн. за місяць;

Львів: 1000 грн. за добу, 3500 грн. за тиждень, 4000 грн. за місяць;

Чернігів: 500 грн. за добу, 1600 грн. за тиждень, 3500 грн. за місяць;

Вільнянськ: 550 грн. за добу, 1930 грн. за тиждень, 3300 грн. за місяць;

Запоріжжя: 570 грн. за добу, 2000 грн. за тиждень, 3400 грн. за місяць;

Дніпро: 880 грн. за добу, 2200 грн. за тиждень, 3060 грн. за місяць;

Харків: 1000 грн. за добу, 3500 грн. за тиждень, 3750 грн. за місяць;

Суми: 600 грн. за добу, 2000 грн. за тиждень, 4100 грн. за місяць;

Старобільськ: 750 грн. за добу, 2600 грн. за тиждень, 3000 грн. за місяць;

Полтава: 600 грн. за добу, 2100 грн. за тиждень, 3800 грн. за місяць;

Житомир: 610 грн. за добу, 2070 грн. за тиждень, 3940 грн. за місяць;

Хмельницький: 780 грн. за добу, 2720 грн. за тиждень, 4910 грн. за місяць;

Чернівці: 346 грн. за добу, 1170 грн. за тиждень, 2508 грн. за місяць;

Вінниця: 586 грн. за добу, 2095 грн. за тиждень, 3123 грн. за місяць.

Сертифікати на платні камери у СІЗО Facebook Дениса Малюськи

Сертифікати на платні камери у СІЗО Facebook Дениса Малюськи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 8 травня, в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.