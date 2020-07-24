Малюська закликав українців купувати подарункові сертифікати у камери СІЗО

Мін'юст України запровадив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на користування платними камерами в українських СІЗО.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook у п'ятницю, 24 липня. Він пожартував, що це може стати гарним подарунком на день народження чиновника або політика.

"Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!", – написав Малюська.

Розказав про "клієнтоорієнтованість"

На цьому чиновник свої жарти не припинив. Зокрема, він навів низку "переваг" такого подарунку, назвавши їх "клієнтоорієнтованістю":

розташування у центрі міста;

цілодобова охорона;

зменшені ризики підхопити коронавірусну хворобу;

можливість відволіктись від соціальних мереж та гаджетів;

триразове харчування.

"Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають на іменинників!", – підсумував Малюська.

Він уточнив, що попри жартівливий тон повідомлення, цю послугу запустили всерйоз.

Сертифікати на платні камери у СІЗО Facebook Дениса Малюськи

Сертифікати на платні камери у СІЗО Facebook Дениса Малюськи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 8 травня, в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.