"Почнемо з себе": у Зеленського показали список об'єктів масштабної приватизації

Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

Про це на брифінгу у понеділок, 28 жовтня, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів. За її словами, першим із молотка піде президентське майно. Далі черга за Кабміном. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Приватизаційний процес ми починаємо із себе. Наступним ітиме уряд. Президент вересневим указом доручив перші 500 підприємств передати на малу приватизацію вже до кінця року. Наразі в уряді ця робота триває", – сказала Ковалів.

Що віддадуть у приватні руки:

Готель "Дніпро";

ДП "Чайка";

ДП "Центрсервіс";

"Технобуд";

"Українські телекомунікаційні мережі".

"У нас у ДУС був майже аграрний холдинг, який виробляє сільськогосподарську продукцію – "Чайка". Також "Центрсервіс" займався комерційною нерухомістю. Решта підприємств також займалися здачею в оренду нерухомості", – пояснила Ковалів.

За її словами, на наступному етапі до Фонду держмайна буде віддано ще дев'ять об'єктів. Зараз там тривають інвентаризації, підготовчі роботи, а деякі об'єкти заблоковано у судах.

Що приватизують ще:

Готель "Україна";

Комплекс "Пуща-Водиця";

"Конча Заспа";

Лікеро-горілчаний завод.

"Також інші підприємства протягом трьох-чотирьох місяців безпосередньо будуть передані на приватизацію", – додала Ковалів.

При цьому вона нагадала, що в Законі про приватизацію є чіткий перелік майна, яке не може бути передано у приватні руки. У ньому – об'єкти критичної інфраструктури, підприємства оборонного комплексу, Національний мовник, підприємства соціальної і культурної інфраструктури.

"Сьогодні у нас близько 3600 державних компаній, з яких 1260 у стадії ліквідації або мають бути ліквідовані. Частина перебуває на окупованій території і не буде приватизуватися до повернення. Уряд планує у подальші 2-3 роки понад 1000 компаній передати на приватизацію. Що стосується стратегічних підприємств, то уряд протягом 2-3 місяців має внести до парламенту перелік тих компаній, де держава залишить за собою контрольний пакет акцій", – підсумувала Ковалів.

У Зеленського приватизують готель "Дніпро"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Процес може розпочатися вже у 2020 році.

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